Una console portatile Pokémon esiste davvero, ma si mangia

Leggende Pokémon Arceus è l’ultimo capitolo di un franchise che nel mondo dei videogiochi ha avuto il suo impatto davvero clamoroso.

L’episodio Switch ha infatti riscosso un buon successo, ribadendo – come se ce fosse bisogno – che i Pokémon hanno ancora un forte impatto nel pubblico pagante.

Del resto, parliamo di un brand così forte che, oltre a dare vita a veri e propri videogiochi non ufficiali, è ora in grado di generare una sorta di console portatile vera e propria a tema.

Così, mentre altri fan sono intenti a scegliere il Pokémon più sopravvalutato in assoluto, ecco che sbuca una piattaforma handheld ex novo griffata Pikachu, davvero… deliziosa.

Come riportato da Game Rant, un fan dei Pokémon ha realizzato sotto forma di cookie (ossia, un vero e proprio biscottone) un dispositivo di Pocket Pikachu vecchia scuola, con una bel po’ di dettagli che lo rendono davvero bello (prima ancora che buono da mangiare).

Su Reddit, un breve video sta infatti facendo il giro della piattaforma, realizzato dal bravissimo Manna-Tanuki.

Nel breve filmato, l’artista ricrea i dettagli del dispositivo Pocket Pikachu su un biscotto: utilizzando diversi colori di glassa e un preciso lavoro manuale, l’artista è stato in grado di realizzare una versione accurata del dispositivo, completo della versione in pixel del Pikachu di tipo elettrico all’interno della cornice.

Poco sotto, il filmato che mostra questo piccolo – e ghiotto – capolavoro:

Al momento, purtroppo, non è prevista la messa in produzione in massa di questi bellissimi (e buonissimi) biscotti a tema Pocket Pikachu (mai dire mai, in ogni caso).

