Pokémon in Unreal Engine, gratis, vi farà dimenticare la grafica di Arceus

Leggende Pokémon Arceus è stato sicuramente un gioco molto discusso, sebbene abbia fatto discutere per un comparto grafico forse non all’altezza delle aspettative.

Il gioco è infatti sicuramente un buon gioco e in grado di riscuotere un gran successo, sebbene le maggiori critiche sono piovute quando si è parlato di mera tecnica.

Anche la presenza di alcuni glitch piuttosto particolari è stata sicuramente presa in considerazione, sebbene Arceus non voglia certo impressionare con una grafica all’ultimo grido.

Ora, però, qualcuno ha deciso di realizzare una versione realmente particolare di un MMO dei Pokémon, usando l’ormai celebre Unreal Engine (via DSO Gaming).

Il team dietro il gioco fan-made disponibile su PC, Pokémon MMO 3D Remake, ha infatti rilasciato una nuova versione del loro titolo, ora ancora più bello da vedere.

Come suggerisce il titolo, si tratta di un gioco di ruolo online multiplayer a tema Pokémon, gratis. I giocatori possono controllare l’allenatore e il mostriciattolo da una prospettiva in terza persona, combattendo battaglie in tempo reale, giocare con i loro amici e tutti gli altri partecipanti alla community.

In Pokémon MMO 3D, i giocatori iniziano la loro avventura a Pallet Town per scegliere il loro primo mostriciattolo nell’Oak Lab. Fatto ciò, gli utenti saranno ovviamente liberi di catturare tutti i Pokémon disponibili nel gioco. Poco sotto, il nuovo trailer.

Dal momento che Nintendo potrebbe presto rimuovere i vari link per il download, vi consigliamo vivamente di scaricarlo finché siete in tempo (un Pokémon gratis, da qui).

Tornando a parlare di Arceus, alcuni giocatori hanno scovato una feature davvero molto particolare in grado di scaldarvi il cuore.

Ma non solo: per gli autori della serie è arrivato il momento di pensare ai prossimi capitoli di un franchise in continua espansione.

Infine, avete letto che nei file di gioco di Arceus è presente anche la camera da letto del nostro avatar, la quale potrebbe suggerire l’arrivo di DLC?