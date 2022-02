Qualcuno ha compiuto il furto del secolo a tema Pokémon (e l’ha fatta franca)

Con Leggende Pokémon Arceus l’hype nei confronti dei mostriciattoli collezionabili più famosi di sempre è tornato a livelli davvero molto alti.

Il gioco, al netto di qualche critica, ha riscosso un buon successo, nonostante i fan più sfegatati non abbiano davvero di che lamentarsi vista l’estrema popolarità del brand.

Un brand, quello dei Pokémon, che oltre a dare vita a giochi non ufficiali realmente sorprendenti, poggia sempre e comunque le basi sull’ormai celebre gioco di carte collezionabili, entrato nel mito (specie per i collezionisti).

A tal proposito, come riportato anche da Game Rant, qualcuno ha deciso di compiere un furto a tema Pokémon, con un bottino realmente ricco.

Come molti sapranno, le carte Pokémon più rare hanno un valore davvero molto alto, cosa questa che ha dato vita a una lunga serie di trattative tra giocatori disposti a spendere cifre sorprendenti per mettere mano alle card più pregiate.

Capita però che non tutto vada per il verso giusto: in un piccolo negozio di carte da collezione situato a Forest Lake, in Minnesota, un ladro ha deciso di compiere una rapina in piena regola.

Un uomo sconosciuto ha fatto irruzione nel negozio attraverso un buco fatto nel muro, compiendo un furto per un valore complessivo di 250mila dollari, anche in carte Pokémon.

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il ladro in azione ma, sfortunatamente, dato che nessuna porta è stata aperta durante l’effrazione, gli allarmi non sono stati attivati, permettendo al ladro di compiere le sue malefatte indisturbato.

«La notte scorsa la Punch Out Gaming ha subito un’effrazione. Questo tizio è entrato nel negozio dei vicini e ha fatto dei buchi nel nostro muro. Ha preso contanti e oltre 200.000 dollari di prodotti. Se qualcuno lo conosce per favore mi mandi un messaggio o mi chiami al 651-464-9820», si legge in un post social scritto dai proprietari del negozio.

