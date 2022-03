Non sapevamo di volere un peluche dei Pokémon di Hisui, fino a oggi

Nell’attesa dei nuovi Pokémon Scarlatto e Violetto, i fan possono cimentarsi nell’ultima avventura targata Game Freak, Leggende Pokémon Arceus.

Il gioco è uscito ormai da un paio di mesi e ha introdotto nel franchise delle meccaniche mai viste prima, come la cattura dei mostri nell’overworld e l’open world.

Naturalmente molti sono gli appassionati che nel corso degli anni hanno espresso il loro amore per il brand nei modi più vari, dando prova di una passione davvero viscerale per i mostriciattoli tascabili.

I Pokémon sono talmente famosi da essere stati protagonisti anche di un incontro diplomatico molto particolare, con un peluche di Squirtle che è diventato un regalo per il Presidente del Cile.

Come se non bastasse, qualcuno ha dimostrato la sua smisurata dedizione creando una versione homemade del Pokédex di Leggende Pokémon Arceus.

Ed è proprio in onore di quest’ultimo titolo che sono stati prodotti dei peluche decisamente imperdibili per tutti i fan del brand, in maniera più specifica per tutti coloro i quali hanno amato l’ultimo gioco di Game Freak.

In Arceus il giocatore è catapultato in un remoto passato, dove umani e creature vivevano in un rapporto inedito, in un epoca in cui la regione di Sinnoh aveva il nome di Hisui.

Nel gioco ci sono dei Pokémon che hanno delle versioni differenti rispetto a quelle che tutte noi abbiamo imparato a conoscere, e alcuni di questi sono entrati di diritto nel cuore dei fan.

Annunciati sul sito ufficiale Pokémon, ecco arrivare degli adorabili peluche di Growlithe di Hisui, Wyrdeer, Basculegion e Braviary di Hisui, tutti protagonisti dell’ultimo iterazione videoludica della storica saga.

Cozy Up to Hisui Region Plush at the Pokémon Center

The Pokémon Center offers up an adorable array of perfectly precious Pokémon plush from the Hisui region.

MORE INFO: https://t.co/Q5Vo1OUxTj pic.twitter.com/9jvm4TBxdP — Pokemon (@pokeinfodaily_) March 25, 2022

Tutti e quattro i morbidissimi peluche possono essere acquistati tramite il Pokémon Center, ed è possibile scegliere tra varie dimensioni.

Mentre date un’occhiata a questi simpatici amici, vi ricordiamo che è stato introdotto Arceus nei remake di Pokémon Diamante e Perla, e a questo link vi diciamo come è possibile catturarlo.