Il Pokémon più sopravvalutato? I fan hanno scelto (o quasi)

Con Leggende Pokémon Arceus l’interesse verso i celebri mostriciattoli collezionabili è salito esponenzialmente, tanto che i fan si sono ora dilettati in dibattiti particolarmente accesi sull’argomento.

Arceus, al netto di qualche critica (specie per quanto riguarda il comparto tecnico), ha comunque riscosso un buon successo.

Del resto, quello dei Pokémon è un franchise così forte che oltre a dare vita a veri e propri videogiochi non ufficiali davvero sorprendenti, non sembra volersi fermare.

Così, mentre Pikachu & Co. prendono letteralmente il volo (guardare per credere) i fan più sfegatati si sono ora dati appuntamento per scegliere il Pokémon più sopravvalutato in assoluto.

Come riportato anche da GameRant, l’utente di Reddit ‘thefurnaceboy’ ha posto la domanda alla community avendo risposte più o meno coerenti con l’argomento.

Il nome a emergere in prima fila è quello di Lucario, Pokémon di doppio tipo Lotta/Acciaio introdotto in quarta generazione.

A seguire, vengono citati anche gli starter di mostriciattoli come Turtwig o Chimchar. Alcuni utenti hanno invece nominato la creatura drago Flygon.

Il post ha certamente dato il via a una discussione piuttosto interessante, sebbene gli appassionati non sembrano essere stati in grado di nominare un singolo Pokémon davvero sopravvalutato all’unanimità.

Vengono infatti nominati anche Garchomp, Kyogre, Swampert, Rowlet e Sobble, sebbene la lista dei “deludenti” è davvero lunga.

Forse, più semplicemente, non esiste un Pokémon peggiore degli altri, bensì solo una lista di mostriciattoli meno versatili di altri.

Un'immagine di Lucario, da Arceus.

Restando in tema, avete letto anche che qualcuno ha da poco deciso di compiere un furto a tema Pokémon, con un bottino davvero molto ricco?

Inoltre, parlando ancora una volta di Arceus, avete letto che alcuni giocatori hanno trovato una feature davvero molto particolare?

Concludendo, i fan hanno già una lamentela verso Scarlatto e Violetto, nuova iterazione della saga di prossima uscita su Nintendo Switch.