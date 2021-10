Un titolo Ubisoft tornerà a febbraio 2022, visto che mancavano giochi

Proprio mentre eravamo pronti a sezionare le ore di vita per poter giocare tutto quello che ci sarà a febbraio 2022, ecco che un altro titolo Ubisoft fa capolino in quella data.

Il colpo più grande è stato probabilmente il rinvio di Elden Ring, che ha messo un nuovo pezzo grosso in una lista già affollata.

Il titolo di From Software uscirà infatti il 25 febbraio 2022, per la gioia del titolo Ubisoft in questione, e dovrà litigarsi la scena.

Ma già prima di questo rinvio, febbraio 2022 era già un mese troppo affollato per via di un’altra esclusiva molto attesa, la cui data di uscita era già nota.

Quindi, insieme a tutto quello che ci sarà da giocare, a febbraio 2022 dovremo trovare il posto anche per The Division 2.

Il titolo Ubisoft è ovviamente uscito da un po’ di tempo, e quella del prossimo febbraio non sarà una nuova data di uscita, ma arriverà un aggiornamento molto importante.

Come riporta Wccftech, il looter shooter di Ubisoft si prepara ad accogliere una nuova stagione e una nuova modalità di gioco.

Ubisoft Massive ha annunciato che i nuovi contenuti, iniziamente previsti per il 2021, arriveranno proprio il prossimo febbraio.

Il motivo è, ovviamente, quello di lavorare ulteriormente ai contenuti per garantire una qualità granitica.

Stando al team di sviluppo, infatti, questo è l’aggiornamento più importante di The Division 2 tra quelli mai pubblicati, e tutto deve procedere per il verso giusto.

