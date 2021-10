Con Elden Ring rinviato, a febbraio ci saranno troppi videogiochi

La notizia del giorno è stata quella del rinvio di Elden Ring, arrivato a sorpresa da una comunicazione ufficiale di From Software.

Il titolo è a dir poco atteso, e rappresenta un grande momento per il team nipponico la cui intenzione è quella di migliorare ancora il proprio gameplay.

Per fortuna l’annunciato rinvio non è estremo, anche se per i fan di From Software sarà ugualmente una sofferenza niente male.

Elden Ring abbiamo avuto modo di vederlo in questi giorni, non in via ufficiale ovviamente, perché è stato pubblicato un brevissimo filmato di gameplay sporadico.

Ma c’è una cosa su cui abbiamo riflettuto, vedendo la nuova data di uscita di Elden Ring: a febbraio 2022 ci saranno troppi videogiochi.

Una cosa che accade spesso, quasi ogni anno, perché tra rinvii e date di uscita piazzate normalmente, i primi 3-4 mesi dell’anno sono presi di mira dalla maggior parte dei publisher.

E anche il prossimo anno, il 2022, non è da meno, perché febbraio in particolare sarà a dir poco affollato:

4 febbraio: Dying Light 2

18 febbraio: Horizon Forbidden West

22 febbraio: Destiny 2 The Witch Queen, The King of Fighters XV e SIFU

25 febbraio: Saints Row ed Elden Ring

Basti già constatare come, nello stesso mese, ci saranno due tripla A di rilievo come Elden Ring e Horizon Forbidden West nel giro di una settimana.

Senza nulla togliere, ovviamente, a tutte le altre uscite che, pur non essendo i proverbiali blockbuster, sono comunque tra le più interessanti del prossimo anno, tra il reboot di Saints Row e Dying Light 2.

Proprio di Saints Row abbiamo parlato di recente, e pare che questo reboot non sarà affatto morigerato rispetto ai predecessori.

Horizon Forbidden West invece, dopo le polemiche su Aloy e le edizioni da collezione, viaggia spedito e tenta i fan con delle statue bellissime.

Per quanto riguarda Elden Ring, il titolo From Software potrebbe rendere le cose più facili a febbraio, perché sarà più abbordabile degli altri soulslike.