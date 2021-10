Abbattuto per sbaglio: Ubisoft riporta in vita classico scomparso (e il DLC ora è gratis per festeggiare)

Tutto è bene quel che finisce bene, e il discorso vale sicuramente anche per Might & Magic X – Legacy. Eravamo a cavallo tra lo scorso mese di maggio e l’inizio di giugno, infatti, quando il gioco era finito inavvertitamente fuori dal mercato – e non per demeriti suoi.

Ubisoft, infatti, aveva deciso di chiudere alcuni server per i DRM che proteggevano i suoi giochi su PC, ma questo aveva avuto un esito fatale proprio sul gioco in questione, al punto che i problemi che si erano generati avevano costretto a rimuoverlo dai diversi rivenditori online.

Considerando il tempo trascorso, molti avevano immaginato che il gioco fosse ormai da considerarsi morto e sepolto – ma è sempre bello rimanere sorpresi, ed ecco che Might & Magic X – Legacy ha trovato il suo nuovo slancio vitale.

A farlo sapere è stata proprio Ubisoft, che ha diramato una nota ufficiale per comunicare la nuova disponibilità del gioco, il cui passato più oscuro è ora alle spalle.

An update on Might and Magic X Legacy pic.twitter.com/a8oXHJmWoL — Ubisoft Support (@UbisoftSupport) October 20, 2021

Nella nota, leggiamo:

Era il 1 giugno quando prendemmo la decisione di rimuovere Might & Magic X – Legacy dalla vendita, in seguito a un problema inatteso che si presentò una volta avviata la chiusura di alcuni servizi per la co-sicurezza. Questo impedì ai giocatori di accedere ad alcune parti del gioco e ai suoi DLC. I nostri team hanno trascorso gli ultimi mesi a investigare e testare diverse soluzioni, per assicurarsi di essere all’altezza delle aspettative dei videogiocatori in termini di qualità dei nostri servizi. Oggi, siamo felici di annunciare che abbiamo raggiunto tutte le condizioni necessarie a riportare il gioco sia su Ubisoft Store che su Steam, e sia nuovi giocatori che quelli di ritorno possono ora avventura di nuovo nel misterioso mondo di Ashan.

Voglia di un RPG in soggettiva?

C’è una ulteriore ottima notizia per i fan del gioco, considerando che questo ritorno viene celebrato con un DLC in regalo per tutti, come sottolineato da Ubisoft nella sua nota.

Traduciamo dal comunicato:

In aggiunta al gioco base, abbiamo sfruttato questa opportunità per dare ai fan di Might & Magic X – Legacy la libertà di estendere il loro viaggio regalando loro, completamente gratis, l’accesso al DLC The Falcon & The Unicorn.

Tutto questo, allora, ci riporta al punto iniziale: tutto è bene quel che finisce bene, ed è sicuramente apprezzabile che Ubisoft abbia pensato di premiare la pazienza degli appassionati regalando loro un DLC per estendere il ritorno nel mondo di Ashan.

Uscito originariamente nel 2014, Might & Magic X – Legacy vide il ritorno della storica IP dopo dieci anni di calma assoluta: seguito di Might & Magic Heroes IV, il titolo riproponeva le sue dinamiche da gioco di ruolo con un party di quattro eroi. Il giocatore era chiamato a prendere decisioni fondamentali, pianificare la sua strategia e determinare così il destino della città di Karthal e dei suoi abitanti.

Di recente, Ubisoft ha fatto parlare di sé soprattutto per il lancio di Far Cry 6, che potete recuperare su tutte le maggiori piattaforme domestiche: recensito dal nostro Domenico Musicò, il titolo è apprezzabilmente e deliziosamente Far Cry, anche se il franchise ha bisogno di una rinfrescata che gli garantisca un futuro radioso allontanandolo dal modello non più freschissimo dell’amato terzo capitolo.