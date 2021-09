Un remake PS5 sarebbe stato leakato da PlayStation

In questa generazione, i remake di vecchie glorie sono (e saranno) senza ombra di dubbio un leitmotiv da non sottovalutare, vista anche la grande richiesta da parte del pubblico.

Basti pensare al remake del secondo capitolo della saga horror Capcom, Resident Evil 2 Remake, i rifacimenti sembrano funzionare abbastanza bene anche dal punto di vista commerciale.

Proprio il remake di Resident Evil 4 sembra essere tornato a far parlare di sé, con un’attesa da parte dei fan veramente spasmodica.

Senza contare anche il ben noto Final Fantasy VII Remake, la cui “Parte II” è attualmente in lavorazione in quel di Square Enix.

Ora, in attesa dello showcase di THQ Nordic, Sony avrebbe involontariamente svelato Destroy All Humans 2 – Reprobed in arrivo su PS5.

Si tratta, di fatto, del remake del secondo capitolo della serie di Destroy All Humans, gioco originariamente sviluppato da Pandemic Studios nel 2006 PlayStation 2 e Xbox.

Un trailer pubblicato sulle pagine Twitter e Facebook di PlayStation, ma poi rimosso, è stato ovviamente rimbalzato su tutti i maggiori forum di settore (via GamingBolt).

(Announced) Destroy All Humans 2: Remake 👀 Tweet got deleted:https://t.co/PLakV3omsU Could be a timed exclusive for Playstation…🤔 pic.twitter.com/nL1H8kICiu — Idle Sloth (@IdleSloth84) September 14, 2021

Il gioco ci metterà, pare, nei panni dell’alieno Cryptosporidium, intento a portare un gran quantitativo di distruzione sul pianeta Terra.

Per farlo saremo chiamati a usare un notevole arsenale di armi ipertecnologiche, comprese anche varie abilità di controllo mentale da usare su esseri umani inermi.

Ma non solo: in Destroy All Humans 2 – Reprobed il giocatore potrà pilotare anche un UFO, con cui seminare il caos in tutto il mondo.

Ovviamente, ci aspettiamo ora un annuncio ufficiale del gioco quanto prima (il quale non dovrebbe tardare ad arrivare, considerata la “sorpresa svelata”).

Ricordiamo anche che, oggi, PS5 si è aggiornata con una patch realmente importante, la quale permetterà di installare SSD esterni.

Anche PS4 ha ricevuto un update, sebbene il nuovo firmware ha portato alcuni problemi davvero seri che stanno creando non pochi grattacapi.

Infine, Sony ha da poco anticipato l’arrivo dei Doppi Sconti su PlayStation Store, l’iniziativa che permetterà di risparmiare due volte su numerosi titoli.