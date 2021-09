Resident Evil 4 Remake, annuncio imminente? Un nuovo indizio da Sony

Uno dei videogiochi più amati di Capcom è al centro del remake più atteso, parliamo ovviamente di Resident Evil 4 Remake di cui si sa sempre troppo poco.

Dall’eccellente lavoro fatto con il remake del secondo capitolo, Resident Evil 2 Remake, il franchise di zombi della software house nipponica è tornato alla ribalta clamorosamente.

Resident Evil è un brand che da sempre è collegato con l’immagine del videogioco, e che sta tornando in auge anche nel mondo della televisione del cinema.

E proprio in questi giorni è emerso il leak del primo episodio, di uno dei tanti nuovi progetti multimediali legati al franchise.

E mentre da Resident Evil 4 Remake emerge uno spettrale silenzio, in questi giorni potrebbe essere emerso un indizio interessante sul progetto.

Mentre di fatto il remake del quarto capitolo non è mai stato ufficialmente annunciato, e ci dobbiamo accontentare solo delle atmosfere simili di Resident Evil Village, dal recente PlayStation Showcase è comparso un indizio molto particolare.

Come riporta VGC, alcuni utenti si sono accorti della presenza di un simbolo molto strano nel trailer che ha aperto l’ultimo evento Sony.

Il simbolo è chiaramente quello di Las Plagas, o per meglio dire dei Los Illuminados, l’organizzazione terroristica guidata da Osmund Saddler che Leon deve sgominare proprio in Resident Evil 4.

La presenza di questo simbolo in un evento Sony è molto sospetta. Non si tratta di un’esclusiva PlayStation, non lo è mai stata e anzi fu baluardo di Nintendo GameCube.

Che sia imminente il reveal di Resident Evil 4 Remake, magari proprio durante un prossimo evento Sony? Potrebbe, addirittura, essere un’esclusiva PlayStation 5 (magari temporale)?

Già non molto tempo fa, Capcom aveva lasciato intendere che l’annuncio potesse essere vicino in effetti.

Un progetto che, nel mentre, ha anche cambiato team di sviluppo e per questo ha subito un ulteriore ritardo imprevisto.

Resident Evil 4 Remake è un titolo veramente molto atteso, di cui non vediamo l’ora di saperne di più, e che speriamo possa rappresentare un ottimo connubio tra novità e tradizione.