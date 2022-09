Un primo sguardo al prossimo gioco Naughty Dog sarebbe nascosto in The Last of Us Part I

The Last of Us Part I, il remake per PlayStation 5 del grande classico uscito su PS3 (e PS4), è disponibile ormai da una manciata di giorni, tanto che i fan lo stanno spulciando in lungo e in largo.

La storia di Ellie e Joel, in una versione riveduta e corretta (che potete trovare anche su Amazon) avrebbe infatti al suo interno omaggi e chicche di ogni genere.

Del resto, come vi abbiamo riportato pochi giorni fa, sembra che qualcuno nel gioco abbia avvistato un personaggio proveniente direttamente dalla Part II.

Senza contare il commovente omaggio allo sviluppatore scomparso, notato da un giocatore che ha segnalato la toccante scoperta. Ora, però, qualcuno sarebbe andato ancora oltre, avvistando – a detta sua – un riferimento al prossimo gioco Naughty Dog.

All’inizio di quest’anno, alcuni leaker hanno affermato che Naughty Dog starebbe lavorando a una nuova IP per giocatore singolo con un’ambientazione fantasy, e i fan pensano di aver trovato la prova della sua esistenza nascosta in The Last of Us Part I.

Nel corso dell’avventura, è infatti possibile notare una parete con varie opere d’arte raffiguranti un pegaso volante insieme a una donna con una spada gigante.

Ci sono cinque disegni in totale che si adattano a questo tema e che non sembrano essere presenti né nel gioco originale per PS3 né tantomeno nella remaster per PS4.

Fans are speculating that art in TLOU1 are indicative of Naughty Dog's new IP. Seemingly would be a fantasy setting. what do you think? pic.twitter.com/IV9tZZqULW — Naughty Dog Central (@NaughtyNDC) September 5, 2022

Vero anche che non sarebbe la prima volta che Naughty Dog tocca il genere fantasy: la trilogia di Jak & Daxter era piena di elfi, magia e bestie mostruose, sebbene in questo caso le immagini sembrano fare riferimento a qualcosa di più realistico.

Staremo a vedere quindi se si tratta solo di suggestione, o magari c’è qualcosa di reale in quegli strani artwork scovati nel gioco.

Nella nostra recensione di TLOU1 vi abbiano in ogni caso spiegato che «ciò che Naughty Dog ha fatto col nuovo engine, con tutti gli accorgimenti apportati, con le opzioni importate dal secondo capitolo e con lo svecchiamento di certe farraginosità, fa di questa ripubblicazione la versione migliore presente sul mercato.»

Ma non solo: avete visto quali sono i libri di The Last of Us da collezionare, tra artbook e fumetti ufficiali per la saga di Naughty Dog?