The Last of Us Part I contiene un omaggio a un triste evento reale

Come saprete ormai bene, The Last of Us Part I – il remake per PlayStation 5 del grande classico – è disponibile a partire dalla giornata di oggi, 2 settembre 2022.

La storia di Ellie e Joel torna in una versione riveduta e corretta (che potete trovare anche su Amazon), riproponendo uno dei videogiochi più importanti della generazione PS3.

Nella nostra recensione del gioco vi abbiano infatti raccontato che «ciò che Naughty Dog ha fatto col nuovo engine, con tutti gli accorgimenti apportati, con le opzioni importate dal secondo capitolo e con lo svecchiamento di certe farraginosità, fa di questa ripubblicazione la versione migliore presente sul mercato.»

Ora, come riportato anche da PSU, sembra proprio che il gioco contenga al suo interno un omaggio davvero molto commovente.

Lo sviluppatore Naughty Dog ha infatti reso omaggio al produttore di Visual Arts Daniel Kinnard, scomparso durante la produzione del gioco, immortalandolo nell’avventura sotto forma di poster.

L’animatore di Bend Studio Robert Morrison ha pubblicato su Twitter la notizia, descrivendo Kinnard come una «persona meravigliosa» e postando un’immagine del poster di The Last of Us Part I.

Come potete vedere poco sotto coi vostri occhi, il poster – davvero commovente – sembra raffigurare Kinnard come una stella del baseball.

This is hard for me to post. But something very special. Daniel was a producer at Visual Arts. He passed away during development of the game. Naughty Dog immortalized him here. He was a wonderful person. Please share so people can know his name. #PS5Share, #TheLastofUsPartI pic.twitter.com/GxoarYNRGe — Robert Morrison (@RobertAnim8er) September 2, 2022

Sicuramente, si tratta di un tributo davvero sentito e sincero, a cui vanno ad affiancarsi le nostre condoglianze agli amici e alla famiglia dell’autore scomparso.

