Un possessore di PS5 su quattro non ha mai avuto una PS4, conferma il boss Sony

Il CEO di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan ha affermato che un quarto dei possessori di PlayStation 5 non ha mai posseduto una PlayStation 4.

Ryan ha rilasciato la dichiarazione nel corso di una chiacchierata con le redazioni di GQ e The Washington Post per promuovere l’annuncio di PlayStation VR 2, occasione ghiotta per parlare anche delle novità di PlayStation 5 nel 2021.

«Una persona su quattro di quelli che hanno acquistato una PlayStation 5 non ha una PS4 […] Quindi, è davvero bello poter coinvolgere persone estranee al nostro mondo», ha dichiarato Ryan.

Dalle sue parole è quindi possibile capire che la nuova PS5 è riuscita a portare un gran numero di nuovi giocatori all’interno del suo “ecosistema next-gen”.

Dopotutto, stando ai dati ufficiali, PlayStation 5 ha venduto 4,5 milioni di unità nel 2020, eguagliando il lancio di PlayStation 4 nel 2013. La domanda sta ovviamente ancora superando l’offerta – a causa delle ridottissime scorte a disposizione del pubblico – tanto che nuove scorte arriveranno presto nei negozi, nonostante Ryan abbia precisato che non può al momento fornire una data precisa, sebbene la situazione migliorerà sicuramente nei prossimi mesi.

Ricordiamo anche che oggi, 23 febbraio, è stata una giornata all’insegna di Sony: la compagnia, attraverso PlayStation Blog ha infatti confermato che prossimamente arriverà un nuovo sistema per la VR di PS5.

Ma non solo: sempre Ryan ha anche annunciato che Days Gone sarà disponibile molto presto su PC, nonostante Gran Turismo 7 abbia invece deciso di solcare l’asfalto bollente solo nel corso del 2022 (saltando quindi l’uscita precedentemente attesa nel corso del 2021).

PS5 è arrivata sul mercato europeo il 19 novembre 2020 in ben due modelli: quello standard, venduto a 499,99€, e quello Only Digital (ovviamente senza lettore Blu-ray Disc), a 399,99€. Per saperne di più sulla piattaforma Sony spulciate prima di subito la nostra video recensione per conoscere tutto (ma proprio tutto) del mondo PlayStation 5.