Un nuovo team di Sony potrebbe occuparsi del reboot di un classico

VGC ha riferito all’inizio di questa settimana che lo studio autore di Destruction All Stars, Lucid, aveva quittato lo sviluppo di un reboot della classica serie di combattimenti automobilistici Twisted Metal.

In maniera simile a quanto visto con giochi come Demon’s Souls, l’idea era quella di riportare all’attenzione- del pubblico un grande classico, sebbene a quanto pare le cose sembrano essere cambiate.

Solo qualche mese fa si sono diffuse delle indiscrezioni secondo le quali il franchise sarebbe stato pronto al ritorno sotto forma di free-to-play.

Nei giorni scorsi fonti bene informate con cui è entrato in contatto VGC hanno reso noto che Sony avrebbe deciso per un cambio radicale, scegliendo di affidare il progetto un altro sviluppatore.

Ora, secondo quanto riportato dalla stessa fonte, sarà il team britannico Firesprite – acquisito da Sony l’anno scorso – ad occuparsi del nuovo progetto legato al franchise.

Non è chiaro perché Sony abbia deciso di spostare il progetto nel suo nuovo studio first-party, ma vale la pena notare che gli studi di Lucid e Firesprite si trovano ad appena 15 minuti l’uno dall’altro, a Liverpool, tanto che potrebbe esserci stato del trasferimento del personale.

Come notato da un utente di ResetRra, Matt Southern – il direttore di MotorStorm più il pitcher originale di Drive Club – ha lasciato questo mese il suo ruolo di direttore di gioco a Lucid per assumere lo stesso ruolo in Firesprite.

Non è chiaro se Southern stava lavorando priorio al progetto Twisted Metal di Lucid o se lavorerà sul franchise con il suo nuovo datore di lavoro.

Quello che sappiamo è che Firesprite ha diversi progetti in produzione, tra cui il gioco appena annunciato per PlayStation VR2, Horizon Call of the Mountain.

Avete letto in ogni caso che Twisted Metal diventerà anche una serie televisiva live-action prodotta da Sony Pictures Television, PlayStation Productions e Will Arnett?

Sempre parlando delle ultime novità di casa PlayStation, sapevate che di recente l’azienda ha acquisito Bluepoint Games, che adesso fa parte ufficialmente dei PlayStation Studios?