Horizon Call of the Mountain è la prima esclusiva PS VR2: ecco il trailer ufficiale!

È stata una giornata di grandi notizie per Sony e PlayStation Studios, dato che in queste ore è arrivato l’annuncio di Horizon Call of the Mountain, un nuovo capitolo dell’amata saga di Guerrilla Games in esclusiva per PS VR2.

Nonostante manchi ancora poco più di un mese al lancio di Horizon Forbidden West, la casa di PlayStation ha infatti confermato quanto questo franchise sia diventato estremamente importante, affidandogli il compito di essere la prima esclusiva annunciata per il nuovo visore next-gen PS5.

L’annuncio è arrivato in contemporanea con la conferma del nome e delle specifiche di PlayStation VR2, al fine di mostrare al pubblico tutto il potenziale della realtà virtuale made in Sony.

Con un comunicato rilasciato sul PlayStation Blog, Guerrilla ha fatto sapere di non voler rivelare troppo del gioco, ma confermando che si tratterà di uno spin-off nel quale interpreteremo un nuovo personaggio.

Il nuovo protagonista principale ci sarà mostrato «molto presto» ma saremo comunque in grado di incontrare Aloy, la protagonista di Horizon Forbidden West e del primo capitolo, oltre a tanti altri volti familiari.

Il titolo sarà sviluppato da Firesprite, team autore di titoli VR come The Playroom e The Persistence, in collaborazione con Guerrilla Games: di seguito potete già osservare il primo trailer ufficiale, che svela alcuni brevi momenti dell’ambientazione riproposta con la realtà virtuale.

Hermen Hulst, capo dei PlayStation Studios e il «papà» di PS5, ha annunciato con entusiasmo il nuovo titolo e confermato che sarà «un’esperienza unica sviluppata per la prossima generazione di hardware VR»: ci saranno visuali incredibili e un gameplay innovativo, reso ancora più immersivo dai nuovi controller next-gen.

Exciting news for VR and Horizon fans: we've just announced Horizon Call of the Mountain, a unique experience developed for PlayStation’s next-gen VR hardware. The innovative gameplay, stunning visuals and brand-new controllers are an absolute joy! pic.twitter.com/GER4TKTdY2 — Hermen Hulst (@hermenhulst) January 5, 2022

Anche Firesprite ha voluto condividere con i propri follower tutto il proprio entusiasmo, dichiarando che «è stato incredibile lavorare con Guerrilla su questa nuova esperienza» e di non vedere l’ora che tutti riescano a giocarla.

We’re thrilled that Horizon Call of the Mountain, an upcoming VR adventure in the world of Horizon, has been announced! It’s been incredible to work with @Guerrilla on this new experience, and we can’t wait for you to play! https://t.co/kD6P7RS58G — Firesprite (@FirespriteGames) January 5, 2022

A questo punto non resta che attendere ulteriori novità sulla produzione e sulla sua data di lancio, che presumibilmente dovrebbe arrivare in contemporanea con PlayStation VR2.

Possibile dunque che l’appuntamento sia fissato per la fine del 2022, come riportato da diverse indiscrezioni che non sono state ancora del tutto confermate.

Trattandosi di un’esperienza studiata per immergere i giocatori nella realtà virtuale di nuova generazione, è possibile che anche i contenuti del gioco non si distacchino eccessivamente da quelli previsti per Forbidden West: in altre parole dovrebbe essere un gioco adatto quasi a tutti, nonostante la violenza.