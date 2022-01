Il ritorno di una storica IP PlayStation si sta facendo molto complicato

È ormai da diversi mesi che aleggiano delle voci di corridoio sul possibile ritorno di una storica IP di casa PlayStation. I giovanissimi forse non la ricorderanno, ma c’era un tempo in cui il nome di Twisted Metal riportava alla mente degli appassionati ore di divertimento decisamente sopra le righe.

Qualche mese fa, si sono diffuse delle indiscrezioni secondo le quali il franchise sarebbe stato pronto al ritorno attraverso un reboot, che lo avrebbe però inquadrato come un free-to-play. Le indiscrezioni, che davano il progetto in arrivo per il 2023, suggerivano che fosse Lucid Games a occuparsi dello sviluppo – lo stesso team che ha già firmato Destruction All-Stars.

Ebbene, apprendiamo oggi da fonti bene informate con cui è entrato in contatto VGC – sito che ha dimostrato ampiamente in passato di anticipare le notizie con cognizione di causa – che Sony avrebbe deciso per un cambio radicale, scegliendo di affidare il progetto un altro sviluppatore. Nello specifico, anche se non viene fatto il nome, si cita uno studio first-party situato in Europa, che avrebbe l’onere di portare in avanti i lavori sul ritorno di Twisted Metal.

Lucid Games ha firmato Destruction All-Stars

Il progetto, come era stato già svelato in passato, sarebbe pensato per affiancare l’altrettanto chiacchierata serie TV, che riprenderebbe l’adrenalina e i toni sopra le righe del videogioco per trasporli sul piccolo schermo.

L’idea, insomma, sarebbe quella di avere un nuovo videogioco pronto ad affiancare il lancio della serie TV – anche se con il cambio di sviluppatore le cose potrebbero essersi complicate.

Al momento, anticipa la fonte, non ci è dato sapere quale sarebbe il motivo di questo passaggio del testimone, ma è possibile che sia dovuto all’accoglienza tiepida avuta da Destruction All-Stars lo scorso anno.

Il titolo, vi ricordiamo, visse a sua volta momenti di confusione: annunciato come gioco del day-one di PS5 a prezzo pieno, venne poi rinviato e inserito fin dal lancio su PlayStation Plus, cambiando completamente approccio. Il che, purtroppo, non lo ha reso meno dimenticabile.

Al momento, completa il report VGC, né Sony né Lucid Games hanno fornito un commento ufficiale per l’indiscrezione. Attendiamo quindi ulteriori dettagli per capire cosa stia bollendo nella pentola di Twisted Metal.