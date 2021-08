Un nuovo soulslike arriva nel 2022 (e morire vi costerà caro)

Lo showcase di Xbox nella cornice della Gamescom 2021 ha portato l’attenzione su titoli già noti, tanti nuovi contenuti aggiuntivi in arrivo nei prossimi mesi e una gradita sorpresa in ambito soulslike.

Si tratta di Stray Blade, action con «intensi combattimenti in stile soulslike» in arrivo su Xbox Series X|S, PS5 e PC nel 2022.

La conferenza firmata Microsoft ha lasciato ampio spazio all’attesissimo Forza Horizon 5, al quale il nostro Paolo Sirio ha già dedicato una dettagliata anteprima.

Se vi siete persi l’evento o temete che vi sia sfuggito qualche titolo, potete recuperare tutti gli annunci e i trailer grazie al nostro puntuale recap.

Il nuovo prodotto sviluppato da Point Blank Games e pubblicato da 505 Games sarà un action RPG con elementi soulslike e un occhio di riguardo per l’esplorazione.

I giocatori dovranno scoprire la storia di Acrea, una terra pacifica trasformata in un luogo di morte, e distruggere le reliquie del passato per riportare la pace.

Il combat system sarà un punto di forza della produzione e richiederà un’ampia dose di precisione per essere padroneggiato al meglio.

In Stray Blade le azioni compiute sul campo di battaglia avranno delle conseguenze sul mondo di gioco e il tempo non smetterà mai di scorrere, nemmeno nel caso in cui dovessimo morire.

Una volta sconfitti, andremo infatti in contro a una serie di circostanze (che riguarderanno anche la potenza dei nostri nemici e gli effetti che avranno su un’area liberata in precedenza) da tenere debitamente in considerazione.

Il mondo di Acrea sarà costellato di materiali rari, ricette, armi, tesori, abilità aggiuntive e moltissime sorprese, come promesso dagli sviluppatori in anticipazione del trailer mostrato nella serata di oggi:

Sul versante dell’esplorazione, su cui la software house ha scelto di porre molta enfasi, è stata confermata la presenza di elementi metroidvania non meglio specificati.

Intanto la Gamescom 2021 è pronta all’Opening Night Live, alla quale parteciperanno anche PlayStation e Bandai Namco (e non è quindi da escludere il ritorno di Elden Ring).

Se non state più nella pelle per l’avvio ufficiale della kermesse di Colonia, Geoff Keighley vi ha già spoilerato qualcosa di molto interessante.

Per non perdervi gli annunci più importanti non dimenticate di fare un salto nel nostro hub dedicato, dove troverete tutti gli aggiornamenti e le novità dalla fiera.