PlayStation parteciperà alla Gamescom Opening Night Live

A un giorno dalla Gamescom Opening Night Live, Geoff Keighley in persona ha svelato che anche PlayStation sarà presente alla cerimonia d’apertura della fiera in programma dal 25 al 27 agosto.

Una ricca anticipazione è arrivata in serata dall’Xbox Stream, in cui sono stati mostrati tanti nuovi trailer (con qualche sorpresa) di titoli e DLC in arrivo anche su Xbox Game Pass.

A rubare la scena ci ha pensato Forza Horizon 5, il nuovo, adrenalinico titolo di Playground Games in arrivo il 9 novembre del quale è già disponibile una ricca anteprima a cura del nostro Paolo Sirio.

Per fare in modo che non vi perdiate nemmeno uno degli annunci in arrivo dalla kermesse tedesca abbiamo creato un hub dedicato dove potrete trovare tutte le novità: non dimenticate di consultarlo per rimanere sempre aggiornati.

La notizia della presenza di PlayStation nel corso della serata inaugurale è arrivata da un tweet di Geoff Keighley, nel quale è possibile dare un’occhiata anche agli altri publisher che prenderanno parte all’evento:

🕒 24 hours from now! 🕒

Here are some of the publishers who will be participating in @gamescom #OpeningNightLive tomorrow.

Hope to see you for the livestream as we celebrate all the amazing video games coming later this year and in the future! pic.twitter.com/2J1xJEgzHS

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 24, 2021