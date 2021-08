Vivi la Gamescom 2021 nel nuovo hub dedicato di SpazioGames

Sarà ancora una volta tutta in digitale ma la Gamescom 2021, anche se non siamo fisicamente in quel di Colonia, è ormai alle porte: la più grande fiera europea dei videogiochi si prepara ad aprire i suoi cancelli virtuali per svelarci un po’ delle novità in arrivo nel prossimo futuro dal mondo dei videogiochi.

Come di consueto, seguiremo con voi le conferenze con chiacchierate live sul nostro canale Twitch, notizie e recap in tempo reale, video sulle novità più imperdibili e gli immancabili articoli a corredo che vi sveleranno più da vicino i videogiochi che saranno protagonisti degli eventi. Per consentirvi di tenervi sempre aggiornati in un unico colpo d’occhio, abbiamo deciso di inaugurare un nuovo hub dedicato alla fiera sul nostro sito, dove potete trovare in un’unica pagina le anteprime, i video, le notizie, i recap e ogni novità legata alla Gamescom 2021.

La pagina, linkata nell’immagine poco sopra, continuerà ad aggiornarsi durante la kermesse, con la vetrina che si popolerà per dare spazio ai giochi più intriganti della Gamescom e per permettervi di rimanere agilmente aggiornati su su quello che attende i videogiocatori nel prossimo futuro.

Per il calendario completo delle conferenze della Gamescom 2021, in modo da sapere sempre quali sono gli appuntamenti da non perdere, vi rimandiamo a questo approfondimento dedicato.