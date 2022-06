Nintendo Switch Online si aggiorna e svela i nuovi bonus gratis di giugno

L’atteso aggiornamento di giugno per l’app di Nintendo Switch Online è appena arrivato e porta con sé tanti nuovi bonus riscattabili gratuitamente da tutti gli utenti abbonati.

Come i fan ben sapranno, ogni mese viene infatti selezionato un nuovo importante titolo, con la possibilità di creare icone personalizzate: il gioco scelto a giugno è il bellissimo The Legend of Zelda Breath of the Wild (potete acquistarlo con consegna rapida su Amazon).

Questo significa dunque che i bonus di maggio dedicati a Mario Kart 8 Deluxe non sono ufficialmente più disponibili, tuttavia potrete naturalmente continuare a utilizzare quelli che avrete già riscattato.

Come di consueto, Nintendo Switch Online ha anche aggiornato la selezione di icone profilo dedicate ad Animal Crossing New Horizons, con una vasta scelta di nuovi abitanti tra cui scegliere.

La conferma è arrivata direttamente dalla stessa Nintendo tramite i propri profili social: da questo momento potrete dunque iniziare a riscattare nuovi bonus gratuiti utilizzando i vostri punti platino.

You can also redeem your #MyNintendo Platinum Points to collect custom icons from The Legend of #Zelda: Breath of the Wild, available until 7/4 at 6PM PT. #NintendoSwitchOnlinehttps://t.co/J5mQAf8DRF pic.twitter.com/RL7jXFLqX9 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 7, 2022

Le icone dedicate a Zelda Breath of the Wild saranno aggiornate ogni settimana e resteranno disponibili per un mese: vi consigliamo dunque di tenere costantemente d’occhio la selezione per non perdervi le vostre nuove icone preferite.

A partire dal 4 luglio la casa di Kyoto selezionerà invece un nuovo gioco mensile in sostituzione del capolavoro open world, oltre ad aggiornare ancora una volta la selezione di profili dedicata a New Horizons.

Ricordiamo che sarà necessario spendere dai 5 ai 10 punti platino per ogni icona offerta in omaggio: potrete ottenerli gratuitamente completando delle semplici missioni proposte ogni settimana all’interno dell’app.

Per quanto riguarda invece i prossimi giochi gratis, sarà necessario aspettare ulteriori novità da parte della stessa Nintendo: nel caso vi fossero sfuggiti, vi ricordiamo che alla fine di maggio sono arrivati altri 3 titoli in regalo.

È stata inoltre aggiornata l’applicazione dedicata al catalogo Nintendo 64: non è arrivato alcun ulteriore omaggio, ma è stato sistemato un grave bug relativo all’ultimo gioco gratis.