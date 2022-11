Un nuovo Battlefield sta arrivando, lo potrete provare presto

Il franchise di Battlefield non sta vivendo esattamente il suo momento migliore, ma sta arrivando un nuovo titolo della serie.

Dopo Battlefield 2042, che potete recuperare su Amazon, la serie ha bisogno di ritrovare la sua scintilla.

Anche perché i primi tentativi di Electronic Arts e DICE di rimettere in sesto l’ultimo episodio non sono andati bene, perché il primo evento speciale è stato rimosso subito.

E mentre Battlefield 2042 arriva su Xbox Game Pass, annunciato a sorpresa pochi giorni fa, tra poco sarà disponibile provare un nuovo episodio del franchise.

Come riporta The Gamer, sembra che EA abbia lanciato la beta di Battlefield Mobile in regioni selezionate, tra cui Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore e Thailandia.

Altre zone verranno raggiunte presto dalla beta, mentre le pre-registrazioni sono state attivate nelle regioni selezionate.

Come riportato nel sito di Electronic Arts, la beta darà ai giocatori l’accesso a modalità di gioco come Conquest, Warpath, Rush e Team Deathmatch, insieme a quattro classi: Assault, Engineer, Support e Recon.

Inoltre, all’interno della beta ci sarà un tutorial completo per poter apprendere le basi del campo di battaglia. In più verranno aggiunti altri contenuti, prima del lancio mondiale.

Battlefield Mobile sarà giocabile in versione beta, nei territori selezionati, a partire dall’8 novembre 2022, per il momento solo su dispositivi Android.

Con questi requisiti:

Android 8.0 o successivo

Snapdragon 835 o migliore

Exynos 9 (8895) o migliore

Almeno 3 GB RAM

Almeno 2 GB di spazio per l’archiviazione

Sistema 64-bit

Nella sua versione definitiva, Battlefield Mobile sarà scaricabile gratuitamente e includerà ovviamente i propri Battle Pass, cosmetici collezionabili e sbloccabili esclusivi come molti altri titoli per smartphone.

E prima dell’uscita, Electronic Arts ha dichiarato che i progressi della beta pubblica verrano resettati prima della release definitiva.

Un titolo che punta a rivitalizzare il franchise che, nel frattempo, ha ucciso altri franchise molto amati di DICE ed Electronic Arts, con il team che non si impegnerà più a lavorare su Mirror’s Edge, per esempio.

Battlefield 2042 non ha funzionato, secondo Vince Zampella, perché troppo ambizioso.