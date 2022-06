Battlefield 2042 ha ucciso Mirror’s Edge, insieme a tutti gli altri giochi DICE

Dite pure addio a Mirror’s Edge e qualsiasi altro gioco che DICE potesse mai sviluppare, perché non ci sarà niente che non sia legato a Battlefield 2042 (e il franchise in generale).

Dopo Battlefield 2042, che trovare su Amazon, DICE non si è persa d’animo ed ha provato di tutto pur di risollevare le sorti dello shooter.

Una delle ultime patch aveva proprio questo scopo, e al momento è difficile capire se il risultato sia stato ottenuto oppure no.

Di certo non è un buon segno che gli sviluppatori stiano lasciando Battlefield 2042, per concentrarsi sul nuovo progetto di DICE.

Il quale non comprende niente che non abbia il nome Battlefield sopra, o che sia in qualche modo uno sparatutto di altissimo livello.

Una dichiarazione di intenti molto chiarata, riportata da VGC, che vede la nuova dirigenza intenta a perseguire un obiettivo molto preciso.

La nuova manager di DICE, Rebecka Coutaz, ha rilasciato la sua prima intervista dopo il suo insediamento, nella quale ha raccontato quello che ci sarà nel futuro dell’azienda:

«Ci stiamo concentrando solo su Battlefield 2042. Non c’è tempo per nient’altro ed è quello che vogliamo fare. In tre anni, vogliamo diventare la potenza di sparatutto in prima persona che DICE merita di essere, ed è quello che a cui stiamo puntando.»

Nonostante l’insuccesso dell’ultimo capitolo, Coutaz ha confermato che il team di sviluppo sta ancora lavorando agli aggiornamenti futuri, così come a tutti quegli aggiustamenti e migliore che la community si aspetta.

E, insieme ai prossimi progetti legati al franchise, non c’è spazio per niente che non sia collegato alla volontà di tornare ad essere in fretta il team di sviluppo di riferimento per il genere.

D’altronde più di una volta Electronic Arts ha dimostrato di non voler assolutamente lasciare indietro Battlefield, con nuovi progetti annunciati già tempo fa.

Un publisher che non si tira indietro quando c’è da tagliare i progetti che non vanno: come Knockout City che è diventato anche gratis.