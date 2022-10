Battlefield 2042 non ha pace: il primo evento speciale è stato rimosso dopo soli 30 minuti

Sembra davvero non poterci essere alcuna pace per Battlefield 2042, nemmeno in occasione del lancio del suo primo evento speciale a tempo limitato, invaso fin da subito da nuovi gravi problemi.

Mentre Electronic Arts e DICE stanno già preparando il futuro della serie, gli sviluppatori hanno comunque deciso di non mollare la presa su Battlefield 2042 (se volete dargli una chance, lo trovate in sconto su Amazon) proponendo nuovi aggiornamenti ed eventi.

Dopo un anno dal suo effettivo lancio, che come ben sappiamo non è andato nel migliore dei modi, il team aveva dunque annunciato The Liquidators, il primo evento limitato che si sarebbe dovuto svolgere fino al 25 ottobre.

Tuttavia, ancora una volta le cose non sono andate come previsto: come riportato infatti da DualShockers, l’evento è stato prontamente disattivato dagli sviluppatori dopo soli 30 minuti dalla sua comparsa.

Il supporto ufficiale di DICE ha infatti svelato che il nuovo evento ha causato problemi con il battle pass, bloccando i progressi e impedendo così di poter sbloccare le relative ricompense.

Gli sviluppatori non hanno ancora ufficializzato una nuova data per il ritorno di The Liquidators, svelando alla propria community soltanto che il nuovo evento tornerà soltanto «quando il problema sarà risolto».

Di sicuro il tutto appare davvero clamoroso, considerando che non è la prima volta che lo sparatutto di Electronic Arts ha dovuto fare i conti con problemi imprevisti: i fan dovranno dunque attendere pazientemente un ritorno dell’evento che, presumibilmente, avrà inevitabilmente nuove date di scadenza.

Per il momento non abbiamo dunque alcuna certezza su una nuova data di lancio: vi raccomandiamo di tenere costantemente d’occhio i canali ufficiali per poter essere pronti a tornare in azione sui campi da guerra futuristici di Battlefield 2042. Con l’augurio, naturalmente, che questi problemi possano presto diventare un lontano ricordo, per lo sparatutto in prima persona ambizioso ma tremendamente sfortunato.