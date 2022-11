Battlefield 2042 è in arrivo gratis su Xbox Game Pass

Battlefield 2042 continua la sua vita turbolenta diventando gratis nel catalogo di Xbox Game Pass.

L’abbonamento di Microsoft, a cui vi potete abbonare tramite Amazon, è un grande alleato dei videogiocatori che vogliono godere di tantissimi titoli.

E tra questi c’è Battlefield 2042 che, nonostante tutto, è comunque uno dei grandi nomi del mondo dei videogiochi nonostante i problemi.

Che potrete scoprire anche grazie ad una promozione di Twitch, che in collaborazione con Microsoft vi offre alcuni mesi di abbonamento gratis.

Numerosi bug, soprattutto su old gen, difficili da digerire se pensiamo al lungo periodo di sviluppo.

Come riporta VGC, infatti, lo shooter di Electronic Arts e DICE finirà all’interno del catalogo di giochi gratis di Xbox Game Pass.

DICE ha confermato che Battlefield 2042 sarà disponibile nell’abbonamento di Microsoft e non solo, perché il titolo sarà inserito anche all’interno di EA Play (comprensibilmente).

Con il lancio della stagione 3, i giocatori abbonati ai due servizi potranno provare con mano Battlefield 2042 e scoprire cosa c’è di buono nello shooter.

La nuova stagione non ha ancora una data di uscita, ma la stagione 2 attualmente in corso finirà entro qualche giorno, quindi l’arrivo su Xbox Game Pass potrebbe corrispondere a dicembre.

Stesso periodo in cui, affermano EA e DICE, Battlefield 2042 offrirà dei periodi di prova gratis anche su altre piattaforme: i giocatori Xbox potranno provare il titolo gratuitamente dall’1 al 4 dicembre, i giocatori Steam dall’1 al 5 dicembre e i giocatori PlayStation dal 16 al 23 dicembre.

Mentre EA si era precedentemente impegnata a pubblicare quattro stagioni di contenuti, a quanto pare ce ne saranno anche altri in arrivo: «Siamo già nella pre-produzione dei nuovi contenuti che arriveranno dopo la stagione 4 del prossimo anno».

Il titolo, per altro, ha ucciso altri franchise molto amati di DICE ed Electronic Arts, con il team che non si impegnerà più a lavorare su Mirror’s Edge, per esempio.

Questo nonostante Battlefield 2042 non abbia funzionato, secondo Vince Zampella, perché troppo ambizioso.