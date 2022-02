Un grandioso evento di Genshin Impact è in arrivo e ne vedremo delle belle

Tutti i fan di Genshin Impact sono in trepidante attesa per il nuovo aggiornamento che porterà il gioco alla versione 2.5. A quanto pare, ora abbiamo una data ufficiale per quanto riguarda il grande e importante evento streaming di presentazione.

Il free-to-play di miHoYo ispirato (per sommi capi) al classico Zelda Breath of the Wild sta infatti per fare un ulteriore passo in avanti, pieno zeppo di novità davvero niente male.

Tra queste, un “quartetto” di personaggi in arrivo, sebbene le reali sorprese saranno infatti svelate tra pochissimi giorni.

Difatti, come anticipato da un leak nelle scorse ore, a breve si terrà un evento live streaming dedicato alle novità in arrivo nel gioco.

Come riportato anche da Destructoid, miHoYo ha annunciato che la data da segnare in rosso sul calendario è il 4 febbraio prossimo, alle 13 ora italiana.

Secondo quanto reso noto dallo sviluppatore, durante l’evento verranno resi noti tutti i dettagli sulla versione 2.5 del gioco, così come “un concerto online” in cui potremo ascoltare molto probabilmente la musica del gioco.

L’evento dovrebbe durare all’incirca un’0ra e mezza, durante il quale verranno mostrati anche i personaggi in arrivo, Ayaka e Yoimiya, così come la new entry Kamisato Ayato.

La key art presenta molto chiaramente la presenza di Inazuma, introdotta nell’edizione 2.0 del gioco a metà del 2021.

Insomma, dopo essere stato nominato come il titolo più discusso su Twitter del 2021, anche il 2022 sembra partire con il piede giusto.

Nell’attesa, date uno sguardo anche la sedia da gaming ufficiale del free-to-play di miHoYo, in grado di offrivi tante Primogems totalmente gratuite.

Ma non solo: sulle pagine di SpazioGames trovate anche la nostra ricca guida su come giocare al meglio il free-to-play più noto degli ultimi tempi.