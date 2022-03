Un gioco mobile è la “copia” di The Last of Us 2, e qualcuno se n’è accorto

The Last of Us Part II è uno dei giochi più importanti tra quelli usciti nella generazione di PS4, ancora oggi in grado di far discutere e appassionare migliaia di giocatori in tutto il mondo.

Il sequel dell’avventura di Ellie e Joel è infatti un titolo ricco e sfaccettato, tanto che nessun gioco ha mai tentato di seguirne le orme o imitarlo per “paura” di rimanere schiacciato dalla portata del capolavoro Naughty Dog.

Ora, mentre vari utenti continuano a scovare chicche durante le loro run, qualcuno si è invece accorto che gli sviluppatori di un titolo mobile avrebbero pesantemente preso ispirazione da TLOU2 per promuovere il loro gioco.

Via Reddit, è stato infatti segnalato che The Walking Dead Survivors sembra essere venduto quasi come una versione smartphone di The Last of Us Part II.

The Walking Dead Survivors è un gioco mobile ispirato dall’omonima serie TV e graphic novel di successo, un survival game con controlli touch a tema zombie.

Ora, l’utente ‘Styve_’ si è accorto che una clip utilizzata per promuovere il gioco sembra in tutto e per tutto simile a un segmento di gioco tratto da The Last of Us Part II, con tanto di sistema di copertura e mira simile al gioco Naughty Dog.

Trovate il breve filmato poco sotto, per tutti i confronti del caso.

Nei commenti al post Reddit viene in ogni caso fatto notare che il gioco nella sua interezza non è in alcun modo un clone di TLOU, sebbene non è la prima volta che qualcuno nota una somiglianza sospetta con altri giochi.

A giugno dello scorso anno qualcuno aveva infatti messo a paragone la cover ufficiale del remake di Resident Evil 2 con un’immagine promozionale di The Walking Dead Survivors, così simili da gridare quasi al plagio.

I'm not a lawyer or anything but this feels like a lawsuit waiting to happen pic.twitter.com/zoAKol8Os5 — Spoony Bard (@UweBollocks) June 25, 2021

Insomma, un po’ un peccato che un gioco tratto da una licenza importante come The Walking Dead Survivors sia costretto a scimmiottare videogiochi altrettanto illustri pur di attirare l’attenzione su di sé.

Parlando ancora di The Last of Us Part II, un fan ha di recente immaginato una versione adulta di Sarah nella cittadina Jackson, accanto a suo padre Joel.

Ma non solo: nel gioco c’è una battuta di Tommy, tagliata dalla versione finale, che avrebbe inevitabilmente cambiato il corso della storia.

Infine, anche Abby sarebbe dovuta essere molto diversa nel gioco finale, tanto che è stato mostrato il design originale e il suo ruolo.