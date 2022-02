The Last of Us Part II, scoperta la kill più sanguinosa di sempre

The Last of Us Part II è uno dei giochi più incisivi e completi tra quelli usciti nella passata generazione di PS4, grazie anche e soprattutto a una varietà di gameplay davvero invidiabile.

Il sequel dell’avventura di Ellie e Joel è infatti un videogioco realmente complesso e ricco, in grado di offrire non solo una trama straordinaria ma anche una giocabilità estremamente sfaccettata.

Se già varie volte i giocatori hanno scoperto dettagli che avevano mancato alla loro prima run, a quasi due anni dall’uscita continuano a emergere curiosità.

Quindi, dopo aver scoperto attacchi rari e di difficile esecuzione, a quanto pare è stata rivelata una kill mai vista prima, assolutamente brutale (tanto per cambiare).

Via Reddit, un giocatore – impersonando Ellie – ha scovato infatti un modo per uccidere un avversario umano estremamente truce.

Nella clip, visionabile poco sotto, potete vedere la giovane protagonista su un tetto, intenta a mettere KO un nemico armato di pistola.

Cercando di anticipare la mossa dell’avversario, il giocatore decide di stordire l’uomo lanciandogli un mattone, per poi colpirlo alla testa con estrema violenza con il machete.

Si tratta chiaramente di un’uccisione istantanea e davvero sanguinaria, tanto che il malcapitato – con la testa aperta letteralmente in due – cade immediatamente a faccia avanti privo di vita.

Restando in tema, una bellissima fan art di The Last of Us Part II immagina una versione adulta di Sarah nella cittadina Jackson, accanto a suo padre Joel.

Ma non solo: purtroppo ieri sono arrivate brutte notizie per quanto riguarda la data di uscita della serie TV dedicata a The Last of Us.

Infine, parlando d’altro, nelle ultime settimane Naughty Dog si è detta possibilista circa l’arrivo di un eventuale Uncharted 5.