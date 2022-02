The Last of Us, Sarah adulta ritrova suo padre Joel (preparate i fazzoletti)

The Last of Us è uno dei giochi più importanti della generazione PS3, senza nulla togliere anche al sequel uscito pochi anni dopo.

L’avventura di Ellie e Joel è infatti un’esperienza davvero unica, grazie a una trama e dei personaggi realmente indimenticabili.

Uno dei momenti più scioccanti del gioco è sicuramente la morte di un personaggio nel prologo del primo capitolo, una delle sequenze più strazianti in asssoluto.

Ora, come riportato da DualShockers, qualcuno ha deciso di cambiare il corso della storia, immaginandola ai tempi di TLOU2.

Attenzione: seguono spoiler sulla trama e i personaggi del gioco Naughty Dog. Proseguite a vostro rischio.

Una bellissima fan art di The Last of Us Part II immagina infatti una versione adulta di Sarah (attorno ai 30 anni) nella cittadina Jackson, accanto a suo padre Joel.

Anche se non sappiamo molto di Sarah, essendo stata tagliata fuori dal gioco ben prima dell’inizio dell’avventura vera e propria con Ellie, il personaggio è entrato comunque nel cuore dei fan.

I pochi e strazianti secondi in cui la giovane muore tra le braccia di Joel, colpita da una raffica di proiettili, è sicuramente una scena assolutamente drammatica, oggi come ieri.

Poco sotto, trovate il bellissimo ritratto a cura di “fjorgust” che mostra Sarah nuovamente in compagnia di suo padre Joel:

Alcuni mesi fa qualcuno ha pubblicato anche le concept art di una delle sequenze più drammatiche di The Last of Us Part II, tanto per farci versare ancora un po’ di lacrime.

Avete visto anche che nel primo TLOU c’è anche una misteriosa bambina che tiene in mano un peluche a forma di giraffa?

Infine, qualcuno ha realizzato uno strepitoso fan movie dedicato al gioco Naughty Dog, aspettando la serie TV ufficiale.