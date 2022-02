Un giocatore di Skyrim ha trovato il modo perfetto per contare i giorni che lo separano da The Elder Scrolls VI

Dopo aver compiuto i suoi primi 10 anni, Skyrim ha guadagnato nuova visibilità, tornando ad essere uno dei titoli più giocati in assoluto, tanto che in molti continuano a sorprendere i fan con chicche e scoperte davvero niente male.

Il quinto capitolo di TES è infatti uno degli episodi del franchise Bethesda più apprezzati di sempre, complice anche l’attesa che ci separa dall’uscita del prossimo The Elder Scrolls VI.

Stando alle parole degli sviluppatori, il prossimo capitolo dovrà durare per 10 anni, proprio come già accaduto con Skyrim, sebbene manchi ancora molto tempo al rilascio.

Il team aveva infatti già chiarito di volersi prendere tutto il periodo di tempo necessario per fare in modo di sviluppare TES6 al meglio delle possibilità. Nel mentre, un fan particolarmente appassionato ha trovato un modo davvero singolare per ingannare l’attesa.

Come riportato anche dai colleghi di GamesRadar+, un giocatore di Skyrim ha infatti deciso di uccidere quello che secondo lui è il PNG più fastidioso, ogni giorno, fino all’uscita di The Elder Scrolls 6.

Quel personaggio di Skyrim sarebbe, poco sorprendentemente, nientemeno che Nazeem, stimato cittadino e rampante testa vuota di Whiterun.

Poco più in basso, potete vedere un video del giocatore in questione mentre uccide (per l’ennesima volta) il fastidioso personaggio, dopo che quest’ultimo ha pronunciato una delle sue battute più odiose in assoluto.

Ora, considerando il tempo che ci separa dall’uscita del prossimo The Elder Scrolls VI (parliamo infatti di parecchi anni), è molto probabile – per non dire assolutamente certo – che Nazeem è destinato a morire decine di centinaia di volte, prima che il suo destino possa dirsi compiuto una volta per tutte.

Magari, il giocatore in questione si stancherà prima (o forse no), sebbene questo è senza ombra di dubbio il modo più assurdo per contare i giorni che ci separano dall’uscita del nuovo TES.

