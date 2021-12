Skyrim è diventato uno sparatutto in prima persona (sì, davvero)

Skyrim continua ancora oggi, dopo ben 10 anni dall’uscita originale, a essere un gioco estremamente rigiocabile e divertente, grazie alla possibilità di poter sperimentare, scoprire nuovi segreti e, soprattutto, al supporto alle folli mod della community.

Se fate parte di quella categoria di giocatori che ritenevano necessario avere la possibilità di sparare armi da fuoco nelle ambientazioni fantasy di Skyrim, adesso potrete divertirvi con una nuova mod pensata per l’occasione.

Si tratta di un’aggiunta ovviamente non ufficiale e realizzata dalla community, che ricorda molto l’altrettanta folle ricreazione di Dark Souls in uno shooter.

Come riportato da DSOGaming, con questa particolarissima mod avrete infatti la possibilità di poter equipaggiare oltre 203 armi su Skyrim, trasformando l’RPG di Bethesda in un vero e proprio sparatutto in prima persona.

Il modder Mirci33 ha infatti realizzato la Modern Weapons Mod, una divertente aggiunta che aggiungerà tantissime armi da fuoco, che i giocatori dovranno però essere in grado di forgiarsi da soli.

Questo significa che i fan dovranno lavorare e guadagnarsi le giuste risorse per poter trasformare Skyrim in uno sparatutto in prima persona: una scelta utilizzata per rendere ancora più soddisfacente l’utilizzo dell’equipaggiamento scelto.

Dopo aver accumulato i materiali necessari, i giocatori dovranno anche scegliere quale tipo di arma utilizzare: al momento sono disponibili pistole, fucili a pompa, fucili d’assalto, armi elettriche, esplosive, infiammabili o più semplicemente economiche.

Di seguito potete trovare un video che mostra in azione le armi da fuoco su Skyrim, che renderanno una passeggiata affrontare anche i mostri più pericolosi:

Se volete scaricare e provare anche voi questa divertente mod, non dovrete fare altro che dirigervi nella pagina ufficiale cliccando qui e seguire le istruzioni.

A proposito di mod, se siete amanti della personalizzazione potrebbero interessarvi anche le nuove spettacolari serrature, tutte da scassinare.

Ma anche per chi decide di affrontare il gioco senza alcuna aggiunta, Skyrim ha dimostrato di avere ancora diverse sorprese da regalare: c’è infatti chi continua a scoprire segreti nei puzzle dopo 10 anni.