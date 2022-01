Skyrim rivive letteralmente in un altro gioco fantasy (ed è bellissimo)

Skyrim ha ottenuto nel corso dei mesi nuova visibilità, grazie anche e soprattutto al suo anniversario per i primi 10 anni dall’uscita: ora, però, qualcuno ha deciso di ricreare il classico Bethesda all’interno di un altro titolo davvero molto noto.

Il quinto capitolo del brand di The Elder Scrolls è stato infatti stato spesso preso di mira da modder di vario tipo, in grado di dare nuova linfa vitale al gioco.

C’è chi ha deciso di trasformare Skyrim in un vero e proprio sparatutto in prima persona, tanto per citare una delle trasformazioni più recenti.

Senza contare la mod in grado di farci vestire i panni di tutte le creature presenti nel gioco, incluse granchi e galline. Ma cosa accadrebbe se qualcuno decidesse di ricreare Skyrim “dentro” Valheim?

Come riportato da PCGamesN, un progetto di un fan ha deciso di ricreare la città di Riften vista ed esplorata in Skyrim all’interno del titolo di Iron Gate.

Tale Dreggas13 ha infatti condiviso su Reddit i progressi, tanto che in Valheim sta attualmente lavorando sull’area di Honeyside, mostrando scatti vari dettagli davvero notevoli.

Le parti più impressionanti di questa versione di Riften sono le fogne sotto la città: poco sotto, trovate alcuni screen che mostrano la resa del tutto.

