The Elder Scrolls VI potrebbe uscire prima del previsto, ma a un compromesso

Di The Elder Scrolls VI sappiamo ancora molto poco, così come al momento non è noto quando e come potremo vedere il gioco in movimento (né tantomeno quando uscirà).

Il sequel di Skyrim è stato infatti annunciato ormai da diversi anni con un breve teaser trailer, per poi sparire dai radar in maniera piuttosto netta.

Todd Howard, responsabile dei Bethesda Game Studios, ha in ogni caso spiegato negli scorsi mesi che «è bene pensarlo ancora in una fase di design», cosa questa che allontana pericolosamente la data di uscita.

Senza contare che per il noto giornalista Jeff Grubb, vicino proprio al mondo Xbox, l’uscita di The Elder Scrolls VI è in piano come esclusiva Xbox.

Un'immagine di Todd Howard.

Ora, parlando a IGN USA (via VGC) in occasione del 10° anniversario dell’ultimo capitolo della serie principale, Howard ha ammesso che l’attesa prolungata tra le uscite dei vari capitoli regolari del franchise non è un bene.

Tuttavia, il director ha spiegato che la perdurante popolarità di Skyrim e il lancio nel 2014 di Elder Scrolls Online di ZeniMax hanno fatto sì che il franchise rimanesse “in salute”, permettendo a Bethesda di espandersi e provare nuove strade, incluso Starfield.

«Sentivamo di voler fare qualcosa come Starfield, volevamo realizzare qualcos’altro da molto tempo e giocare in un nuovo universo […] Ci siamo sentiti abbastanza a nostro agio con il franchise di Elder Scroll, in particolare con Elder Scrolls Online», ha continuato Howard.

E ancora, «Detto questo, tutto richiede più tempo di quanto vorremmo, ma vogliamo essere sicuri di farlo bene. Speriamo che Elder Scrolls 6 valga quel tipo di attesa, che sia all’altezza della serie in un modo davvero grande e d’impatto per quando uscirà.»

Nonostante Howard desideri quindi che la compagnia possa rilasciare The Elder Scrolls VI prima del previsto, purtroppo il gioco è ancora ben lontano dal vedere la luce.

Del resto, il director ha anche accennato al fatto che la compagnia ha avuto una prima idea circa un eventuale Fallout 5, altro titolo che non uscirà di certo a breve.

Ma non solo: la mappa di TES 6 sarebbe stata nascosta nel trailer di presentazione di Starfield all’E3 2021, perlomeno è quello che sembrerebbe.

Infine, parlando ancora di TES, avete letto che il publisher americano ha pubblicato un nuovo video ufficiale dedicato a Skyrim Anniversary Edition?