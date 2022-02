Un giocatore di Skyrim ha cavalcato una libellula (ma non è andata bene)

Dopo aver festeggiato i suoi primi 10 anni, Skyrim continua a sorprendere i giocatori con chicche e curiosità davvero niente male.

Il quinto capitolo di TES è infatti pieno zeppo di cose da scoprire, anche dopo tutto questo tempo dall’uscita originale del gioco di ruolo fantasy di Bethesda.

E se il prossimo The Elder Scrolls VI dovrà durare per 10 anni, i giocatori sanno sicuramente come ingannare l’attesa.

Dopo aver trovato il modo perfetto per contare i giorni che ci separano dall’uscita di TES 6, qualcuno ha scovato un modo davvero originale per spostarsi in giro per la mappa di gioco.

Come riportato anche da GameRant, il redditor East_Good2732 ha condiviso un video di 10 secondi che mostra un curioso incidente capitatogli.

Il giocatore è infatti letteralmente atterrato sopra una libellula, tanto che l’insetto ha continuato a volare. Questa non è la prima volta che un utente di Skyrim riesce a spiccare il volo cavalcando un animale, ma sicuramente si tratta di una delle più originali in assoluto.

Il filmato, che trovate poco sotto, mostra il giocatore in piedi sopra l’insetto per diversi secondi, mentre la libellula vola attraverso il mondo di gioco.

Dopo circa sei secondi di volo sorprendentemente tranquillo, il giocatore cade bruscamente dalla libellula, finendo ucciso dall’impatto.

Si tratta dell’epilogo perfetto per una situazione assolutamente surreale, che vi suggeriamo di non tentare di ripetere durante una qualsiasi missione.

Parlando ancora di stramberie, un fan di The Elder Scrolls V Skyrim ha chiesto in sposa la sua fidanzata regalandole un Amuleto di Mara al posto di un anello.

Ma non solo: avete visto anche che c’è chi ha deciso di trasformare Skyrim in un vero e proprio sparatutto in prima persona?

Concludendo, sempre restando in tema, c’è chi ha deciso di includere il grande Kratos della saga di God of War all’interno dell’universo di Skyrim.