Videogiocatore chiede alla ragazza di sposarlo come si fa a Skyrim (ma la suocera non la prende bene)

The Elder Scrolls V: Skyrim ha da poco festeggiato i suoi primi 10 anni, ritornando alla ribalta come uno dei titoli più giocati della storia.

L’amore da parte della community nei confronti del famoso RPG open world di Bethesda è sconfinato, tanto da stupire in continuazione tramite la realizzazione di modi per omaggiare il gioco a dir poco peculiari.

D’altronde c’è sicuramente da aspettarselo, dato che Skyrim è indubbiamente uno dei giochi più conosciuti e apprezzati della software house.

Considerando l’enorme notorietà di The Elder Scrolls V le attese sul seguito sono alle stelle, e ci si aspettano meno passi falsi possibili.

Bethesda ha anche recentemente annunciato che il capitolo VI della saga sarà longevo almeno tanto quanto Skyrim, promettendo quindi ai giocatori una durata decennale del gioco.

Siamo venuti a conoscenza di un altro bizzarro modo attraverso cui i fan hanno celebrato il loro amore per il titolo, questa volta però in maniera veramente particolare.

Un irriducibile appassionato ha deciso di proporre alla propria fidanzata di sposarlo, e per farlo ha deciso che il classico anello non andasse bene.

Il fan in questione ha infatti ritenuto opportuno regalare alla propria amata l’Amuleto di Mara, un oggetto molto particolare presente in TES che dà al giocatore la possibilità di sposarsi.

Mara è una divinità, facente parte del pantheon dei Nove Divini, ed è considerata la dea madre e dell’amore e sotto la sua benedizione si celebrano i matrimoni.

Come facilmente intuibile la futura suocera non ha preso bene il regalo donato alla figlia dal fidanzato, probabilmente si aspettava per lei un più classico anello di fidanzamento (sicuramente anche molto più costoso).

Sappiamo bene che Skyrim non smette di riservarci sorprese e, ultimamente, un giocatore ha trovato un modo perfetto per attendere The Elder Scrolls VI.

Infine, volendo rimanere in tema, sapete che qualcuno ha deciso di far diventare Skyrim uno sparatutto in prima persona?