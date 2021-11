Un fan di Final Fantasy VII sta decorando casa con i CD originali del gioco

La passione per Final Fantasy VII non ha confini, e in casi estremi diventa qualcosa che influenza le vite dei giocatori più appassionati.

Con il Remake uscito anche su PS5, poi, uno dei titoli più amati della saga è tornato a far parlare di sé anche ad una platea più ampia.

Il revival ha portato Square Enix anche a produrre degli spin-off di Final Fantasy VII, nonostante i fan non ne avessero bisogno forse.

Ma se siete curiosi non manca molto all’uscita, nella speranza di scoprire se sia un prodotto abbastanza valido, oppure no.

Quella di Cloud e dei suoi amici, la rivalità con Sephiroth, è una delle storie più amate della saga di Final Fantasy, ed i fan esprimono il loro affetto in ogni modo possibile.

Il Final Fantasy VII originale fu un titolo seminale per l’industria dei videogiochi, e da molto è ricordato come uno dei migliori giochi PlayStation.

L’epopea impressa su quei CD-ROM è diventata rapidamente un culto, e qualcuno ha deciso di celebrare quei CD in maniera abbastanza particolare.

Parliamo di celebrare in maniera letterale, perché un utente ha creato dei quadri con i dischi e delle illustrazioni che rappresentano i personaggi più amati.

Come potete vedere qui sopra, l’utente ziyad_rahman ha pubblicato su Reddit la sua piccola opera d’arte a tema Final Fantasy VII.

Tre dischi raccolti in altrettanti quadri, con Cloud, Aerith e Sephiroth a decorare l’ufficio del nostro utente, per l’invidia di qualche collega videogiocatore magari.

Ma questo è solo uno dei modi in cui i fan hanno celebrato Final Fantasy VII, come chi ha ricreato una celebre sequenza dal vivo.

C’è chi invece ha creato una bellissima fanart di Midgar, che ripropone l’iconica città in una versione in miniatura.

Anche se, per alcuni fa, c’è un altro capitolo di Final Fantasy ad occupare il posto più alto della classifica, ed è una sorpresa.