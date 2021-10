Final Fantasy VII, una sequenza iconica è stata ricreata dal vivo

Final Fantasy VII Remake è un gioco che non ha bisogno di presentazioni, essendo infatti uno dei classici intramontabili della saga targata Square Enix.

L’avventura di Cloud Strife è di recente approdata anche su PS5 grazie alla versione Intergrade del Remake, in attesa di vedere finalmente in azione la Parte 2, ora in sviluppo.

Da quello che sappiamo, il prossimo atto del rifacimento ispirato al gioco del 1997 sarà un open world con un occhio di riguardo per l’esplorazione, come illustrato pochi mesi fa dagli stessi sviluppatori.

Vero anche che FF7 è un gioco così incisivo che alcuni giorni fa sono apparse online alcune bellissime opere d’arte realizzate a mano dedicate proprio ai personaggi più importanti del gioco.

Ora, un utente Reddit ha deciso di dare vita a un’altra opera d’arte di un certo spessore, realizzando a mano una delle sequenze iconiche del gioco.

Chissà se qualcuno deciderà di seguire l’esempio, realizzando altre perle del genere (magari da mettere a disposizione dei collezionisti di tutto il mondo).

ValuableLemon, questo il nome dell’artista in questione, ha infatti usato l’argilla per “dare vita” alla scena in cui Cloud incontra per la prima volta Aerith.

Più in particolare, la sequenza è quella in cui l’ex-Soldier, dopo l’attacco fallito al reattore Mako del Settore 5, precipita letteralmente sul letto di fiori all’interno della chiesa dei bassifondi, chiamata per l’appunto “La chiesa di Aerith”.

In basso, le immagini di questa piccola opera d’arte:

Purtroppo, l’artista non sembra aver realizzato altre opere a tema, né tantomeno aver scelto di mettere in vendita una o più sequenze realizzate in argilla, magari per fare la gioia dei collezionisti.

