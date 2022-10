Un curioso bug su PS4 vi farà viaggiare indietro nel tempo

I videogiocatori sono senz’altro abituati ai bug, certo quello scoperto di recente per PS4 che vi farà viaggiare indietro nel tempo è tutt’altra cosa.

Per chi ancora non è passato alla nuova generazione di PlayStation, per cui potete fare un tentativo su Amazon in prenotazione, c’è un nuovo bug da sperimentare.

Di certo è più divertente di quello di Overwatch 2 che fa spegnere il PC, e che è stato tra i problemi che hanno fatto infuriare la community al lancio.

Per non parlare di quello di FIFA 23 che impedisce l’avvio del gioco sui client Steam ed Origin per PC, anch’esso problematico al lancio ovviamente.

Il Liberty City Police Department in azione

Quello scoperto da alcuni utenti è un bug per PS4 abbastanza curioso perché, in un certo senso, vi permette di viaggiare nel tempo.

Come riporta Game Rant, il bug in questione segna alcuni salvataggi e trofei come se fossero stati ottenuti nel 1970. Periodo che è leggermente precedente all’esistenza di PlayStation 4.

In un recente post su Reddit, un utente di nome csakif25__ ha condiviso un’immagine da uno dei menu della sua PS4. Intento a creare una party chat con i suoi amici, il sistema di PS4 fa notare (erroneamente) che tutti gli utenti selezionati erano già in un gruppo insieme.

Dopo aver cercato manualmente i suoi amici dalla lista, l’interfaccia della console mostra dei gruppi creati il 1 gennaio 1970:

Una cosa simile è accaduta ad un altro utente, sempre su Reddit, che si è ritrovato tutti i suoi trofei di Grand Theft Auto IV segnati come se fossero stati ottenuti sempre in data 1 gennaio 1970:

Fortunatamente questo è un bug solamente strano ma che non crea nessun problema reale agli utenti, che possono comunque continuare a giocare ed utilizzare la console in tranquillità.

Non come quello emerso dalla versione PC di Spider-Man che rende decisamente problematico continuare a svolazzare per New York combattendo cattivi.

A proposito di PS4, Sony non vuole dire addio ai suoi milioni di giocatori che non verranno dimenticati.