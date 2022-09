FIFA 23, un bug dell’anti-cheat impedisce l’avvio su Steam e Origin

FIFA 23 è arrivato e, come è successo altre volte, ci sono dei problemi per quanto riguarda l’avvio di alcune versioni.

La nuova stagione del gioco di calcio di Electronic Arts, che potete acquistare su Amazon, è arrivata ad infiammare i giocatori appassionati di sport.

Ma anche delle serie TV perché, con un annuncio a sorpresa, tra le squadre presenti nel gioco c’è anche l’AFC Richmond, la squadra protagonista dello show Ted Lasso.

E mentre i server di FIFA Ultimate Team hanno avuto qualche singhiozzo al lancio, stavolta è il bug anti-cheat a dare problemi.

FIFA 23 è arrivato da pochissimo su console e PC ma, proprio su quest’ultima piattaforma, i giocatori stanno trovando dei grandi problemi, come riporta The Gamer.

Mentre il titolo sta andando bene su console, su PC non è scoppiettante. Su Steam, per esempio, ci sono la maggioranza di recensioni “perlopiù negative” per via di un bug del software anti-cheat che sta impedendo l’avvio del gioco.

Un errore che i giocatori riscontrano in maniera continuativa senza possibilità di risoluzione, che si verifica anche su Origin per PC ma non su Xbox e PlayStation.

EA ha confermato di essere a conoscenza del problema e sta attualmente indagando la situazione. Per ora la soluzione temporanea consigliata consiste nell’uscire completamente dalle app Origin/Steam/EA sul PC e quindi riavviare con i privilegi di amministratore.

A quanto pare il bug dell’anti-cheat non è l’unica cosa che sta dando problemi a FIFA 23 su PC.

Alcuni abbonati ad EA Play hanno dichiarato di aver trovato i server inattivi, mentre altri affermano di non aver mai ricevuto i loro bonus di preordine, inclusi i 4.600 punti FIFA per il preordine della Ultimate Edition.

