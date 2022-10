Overwatch 2, è allarme: un nuovo bug causa lo spegnimento del PC

Il lancio di Overwatch 2 sembra davvero essere “maledetto”: sviluppatori e fan hanno dovuto fare i conti con numerosi crash e bug durante la prima settimana del free-to-play, e i problemi pare non siano ancora finiti.

Il successore gratuito del primo Overwatch (trovate tanti gadget a tema su Amazon) sta lavorando duramente per risolvere tutti i problemi emersi durante il lancio, ai quali però si è aggiunto nel frattempo un nuovo bug molto grave per gli utenti PC.

Pochi istanti dopo che Blizzard ha deciso di annunciare una skin leggendaria gratuita insieme ad altri bonus, per scusarsi dei problemi riscontrati fino a questo momento, il team di sviluppo ha confermato di essere attualmente al lavoro per risolvere un errore che causa lo spegnimento improvviso dei PC di alcuni utenti.

Come riportato da Dexerto, sembra infatti che durante le partite di Overwatch 2 alcuni dispositivi abbiano iniziato a spegnersi improvvisamente o addirittura riavviarsi, per delle ragioni che sono ancora oggetto di investigazione.

Il problema è diventato talmente grave e improvviso da aver spinto Blizzard a chiedere direttamente il feedback degli utenti, segnalando agli sviluppatori ogni possibile informazione che possa aiutarli ad identificarne la causa.

We are currently investigating an issue with computers restarting or shutting down while playing #Overwatch2. You can find out more and help with the investigation here! https://t.co/TLrEkkl3by

— Blizzard CS EU (@BlizzardCSEU_EN) October 12, 2022