Un bug di Assassin’s Creed Valhalla sta rovinando la festa a un bel po’ di giocatori

La saga degli Assassini di Ubisoft continua la sua corsa con Assassin’s Creed Valhalla, ultimo capitolo regolare del franchise che non accenna a volersi fermare, nonostante un problema stia ora bloccando il Festival di Yule.

L’avventura di Eivor ha infatti ricevuto nel corso dei mesi vari contenuti speciali, alcuni anche a titolo totalmente gratuito,

Dopo L’Ira dei Druidi e L’Assedio di Parigi, la prossima espansione di Valhalla, ossia L’Alba di Ragnarok, arriverà il prossimo 10 marzo e promette davvero di essere epocale

Ora, come riportato anche dai colleghi di PSU, sembra proprio che un qualche tipo di bug stia creando qualche grattacapo a un buon numero di giocatori.

Assassin’s Creed Valhalla ha infatti dato il via la stagione invernale con le celebrazioni del Festival di Yule, durante il quale i giocatori possono partecipare ad una serie di attività a tema, utili a mettere le mani su oggetti, decorazioni e molto altro.

Purtroppo, però, un numero indefinito di utenti non è al momento in grado di partecipare ai festeggiamenti, sebbene Ubisoft abbia immediatamente promesso di correre ai ripari al più presto.

We're working to resolve the issue preventing players from accessing the Yule Festival and will be extending the event so everyone has the opportunity to enjoy the winter festivities. We plan to deliver this fix in early January due to the holidays. Thank you for your patience.

— Assassin's Creed (@assassinscreed) December 20, 2021