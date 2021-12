Un Assassin’s Creed è offerto a soli 3 euro (e non potrete dirgli di no)

Assassin’s Creed è un franchise che sembra non passare mai di moda, specie per il fatto che l’ultima iterazione della saga – ossia Valhalla – si sta preparando a un 2022 davvero scoppiettante, sebbene la fine 2021 sarà ora graziata da offerte a tema davvero notevoli.

L’avventura di Eivor non è infatti l’unico capitolo della serie Ubisoft ad essere amato da una mole incredibile di giocatori.

In attesa quindi di marzo 2022 e dell’uscita de L’Alba di Ragnarok, i fan della saga di Assassin’s Creed avranno sicuramente altri modi per ingannare l’attesa.

Il publisher d’oltralpe ha da poco deciso di regalare un weekend di gioco gratis per tutti i fan di un capitolo in particolare del franchise degli Assassini, a cui ora si aggiunge un altro capitolo in fortissimo sconto.

Su Ubisoft Store, il publisher ha infatti deciso di offrire all’utenza il celebre Assassin’s Creed Unity alla cifra quasi simbolica di appena 3 euro.

Pur non essendo il miglior capitolo della saga, si tratta sicuramente di un ottimo modo per scoprire – o riscoprire – uno dei capitoli graziati da un’ambientazione comunque molto affascinante.

Assassin’s Creed Unity racconta la storia di Arno, un giovane che intraprende un viaggio straordinario per svelare i poteri occulti che si celano dietro la Rivoluzione Francese.

Nella modalità Coop, tu e i tuoi amici parteciperete ad una spietata battaglia per il destino di un’intera Nazione. Utilizza la comunicazione, il coordinamento e svariate abilità per diventare un vero Maestro Assassino.

Grazie ad una serie di mod, di recente abbiamo anche potuto vedere il titolo ambientato durante la rivoluzione francese muoversi in degli splendidi 8K di risoluzione.

Sempre Assassin’s Creed Unity è anche tornato a far parlare di sé per gli spiacevoli fatti dell’incendo di Notre-Dame di alcuni anni fa.

Su SpazioGames vi abbiamo anche proposto la classifica dei migliori capitoli del franchise di Assassin’s Creed, dal peggiore al migliore.