Ubisoft darà i 60FPS a un celebre Assassin’s Creed (e manca poco)

Il successo di Assassin’s Creed Valhalla non accenna ad arrestarsi, tanto che il gioco si prepara a un nuovo anno ricco di novità, visto anche il recente annuncio del DLC noto come L’Alba di Ragnarok. A quanto pare, le sorprese non sono finite qui, stavolta relative a un altro capitolo della serie: Assassin’s Creed Origins.

Lanciata nel 2017, l’avventura di Bayek ha infatti avuto il merito di restituire una visione dell’Antico Egitto davvero sorprendente, nonostante qualche piccola imprecisione storica.

Malgrado le ottime intenzioni, qualche incongruenza è sfuggita agli addetti ai lavori, e non ha mancato di far storcere il naso ai videogiocatori più ferrati. Fatto sta che una mancanza reale è quella dei 60 fotogrammi al secondo, un “problema” a cui Ubisoft sta finalmente per mettere una pezza.

Come riportato sulla pagina Twitter ufficiale, in occasione dell’Assassin’s Creed Day il publisher d’oltralpe ha confermato in veste ufficiale che i 60FPS per Assassin’s Creed Origins sono effettivamente in arrivo.

Ubisoft non ha al momento svelato una data esatta per il rilascio della patch correttiva, la quale dovrebbe in ogni caso essere imminente.

Poco sotto, il tweet in questione che conferma la notizia.

We are also looking into adding 60FPS support for Assassin's Creed Origins, so stay tuned! — Assassin's Creed (@assassinscreed) December 21, 2021

Dopo L’Ira dei Druidi e L’Assedio di Parigi, ricordiamo che la prossima espansione di Valhalla, vale a dire L’Alba di Ragnarok, è in uscita il prossimo 10 marzo 2022 (e promette tantissime ore di gioco).

Ma non solo: su Ubisoft Store, il publisher ha ancora messo a disposizione dell’utenza il celebre Assassin’s Creed Unity alla cifra ridicola di appena 3 euro.

Infine, per non farci mancare niente, sulle pagine di SpazioGames vi abbiamo proposto varie settimane fa anche la classifica dei migliori capitoli del franchise, dal peggiore al migliore.