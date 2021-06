Un big riguadagna la prima posizione nella classifica italiana

Il mese di giugno sta per volgere al termine e la classifica software italiana continua a stupire con un podio davvero di prim’ordine.

Se la scorsa settimana è stato Ratchet & Clank Rift Apart a ottenere la prima posizione, questa volta in testa ritroviamo un grande classico.

IIDEA – l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogames in Italia – ha infatti pubblicato la classifica settimanale dei videogiochi più venduti in Italia, dal 14 al 20 giugno.

A trionfare brilla nuovamente FIFA 21, il simulatore calcistico targato Electronic Arts, dopo diverse settimane in cui è stato spodestato dalla posizione più alta del podio.

In seconda posizione troviamo Ratchet & Clank Rift Apart l’eccellente action platform disponibile in esclusiva assoluta per console PS5.

Al terzo posto un altro ingresso decisamente a sorpresa, ossia Mario + Rabbids Kingdom Battle, il tattico Ubisoft disponibile in esclusiva su console Nintendo Switch.

Per quanto riguarda la classifica italiana per il mercato PC, a svettare troviamo Dark Souls III, il soulslike di FromSoftware che non ha certo bisogno di presentazioni.

Al secondo posto segnaliamo Tekken 7, il miglior picchiaduro appartenente alla saga prodotto da Bandai Namco.

Terza posizione per Battlefield V, lo sparatutto in soggettiva a sfondo bellico di Electronic Arts e sviluppato da DICE. Sicuramente, l’annuncio del nuovo Battlefield 2042 ha aumentato l’interesse per il capitolo precedente del franchise.

Tornando a parlare della serie calcistica di EA, avete già visto le primissime immagini della beta di FIFA 22, il nuovo capitolo in uscita a fine anno?

Il nuovo simulatore potrebbe mostrarsi in ogni caso già durante le prossime settimane, magari proprio all’EA Play Live 2021.

Infine, per quanto riguarda PES 2022, in attesa di scoprire la denominazione ufficiale abbiamo avuto modo di testare con mano un primo assaggio di next-gen in questa beta (ecco le prime impressioni).