FIFA 22 si mostra (in attesa della beta PlayStation)

Nonostante sia ancora molto giocato, FIFA 21 si prepara a farsi da parte, pronto a essere rimpiazzato dal nuovo titolo calcistico di EA Sports: FIFA 22.

Il simulatore di calcio ha tenuto banco per diversi mesi, sebbene è giunta l’ora di pensare alla nuova edizione in uscita entro la fine dell’anno in corso.

Ora, in attesa dell’annuncio ufficiale, sono trapelati online numerosi dettagli di FIFA 22 relativamente a una beta del gioco.

Le immagini e i dettagli provengono dal leaker PlayStationSize su Twitter (via PSU), che ha rivelato il logo ufficiale e l’icona del gioco, insieme alle squadre giocabili che potremo vedere in questa prima build.

Queste includono: Athletico De Madrid, Chelsea, Borussia Dortmund , Inter, Liverpool, Manchester City, AC Milan, Paris Saint-Germain FC, Real Madrid e Tottenham Hotspurs.

Poco sotto, altre immagini tratte dalla beta in versione PlayStation 5.

Purtroppo, al momento non sembrano essere disponibili screen che mostrano sequenze di gioco in-game, sebbene siamo certi che durante le prossime settimane riusciremo a dare un primo sguardo al titolo in azione, magari proprio all’EA Play Live 2021.

Sicuramente, per FIFA 22 EA Sports seguirà quando integrato poche settimane fa nella lotta al razzismo in FIFA 21, in collaborazione con la Serie A italiana.

A tal proposito, il successore di FIFA 21 potrebbe diventare l’unico videogioco calcistico in cui sarà disponibile la licenza ufficiale della Serie A calcistica, secondo un’indiscrezione trapelata giorni fa.

Se invece preferite la ‘concorrenza’, sappiate che anche Konami si sta muovendo con accordi di esclusività, visto che a partire dall’attesa stagione 2022/23, il Napoli sarà infatti disponibile unicamente su PES.

Infine, avete già letto anche che FUT ha appena introdotto una rivoluzione nel mondo delle loot box, visto che i giocatori potranno vedere cosa c’è all’interno di un pacchetto prima di pagarlo?