Dead Space, abbiamo una data per il (presunto) reveal

Solo pochi giorni fa vi abbiamo reso noto che il quasi sempre attendibile Jeff Grubb ha confermato le voci di un ritorno per la serie di Dead Space.

Ad occuparsi dello sviluppo del nuovo gioco del franchise sci-fi horror prodotto Electronic Arts, ci sarebbe il team autore del notevole Star Wars Squadrons.

Il reveal del gioco dovrebbe tenersi in occasione del prossimo EA Play Live, un evento durante il quale il publisher americano mostrerà le sue ultime novità in arrivo.

Ora, è stata finalmente confermata sia la data che l’orario in cui prenderà il via lo show in streaming organizzato da Electronic Arts.

EA Play Live is only a month away! Watch our pre-show July 22nd starting at 10AM PT/1PM ET, followed by the main showcase. See you then. 👋 pic.twitter.com/1PZ5IXRYeP

— Electronic Arts (@EA) June 22, 2021