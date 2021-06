Un big PlayStation “post-apocalittico” sarebbe stato cancellato

I possessori di console PlayStation 5 (perlomeno, quelli che sono stati in grado di metterci sopra le mani) sono in trepidante attesa dei nuovi annunci previsti nei prossimi mesi.

Se già a partire da Returnal l’utenza PS5 ha potuto saggiare la prima di una serie di esclusive PlayStation che arriveranno nel corso del 2021 e il 2022, la “fame” di novità è sicuramente molto alta.

Non ha aiutato infatti la conferma che il sequel di God of War non riuscirà a vedere la luce entro all’anno in corso, sebbene le alternative non mancheranno di certo.

Ora, però, è emerso un rumor secondo il quale Insomniac Games aveva proposto Resistance 4 a Sony, la quale ha rifiutato il progetto per una ragione ben precisa.

Stando infatti a quanto rivelato nel podcast di Sacred Symbols con Colin Moriarty (via PSU), sembra che la compagnia si sia resa conto di avere troppi titoli post-apocalittici nel catalogo PlayStation.

Killzone: Shadow Fall, The Last of Us, Horizon Zero Dawn e Days Gone erano infatti in pre-produzione o addirittura sviluppo quando Resistance 4 fu proposto a Sony.

Resistance 4 è stato presentato a PlayStation, ma lo hanno rifiutato perché il tutto era davvero troppo simile a The Last of Us. Non volevano che i due giochi si sovrapponessero l’uno con l’altro. Quindi, la Resistenza è stata messa a tacere in quel preciso istante.

Ricordiamo che la trilogia di Resistance, saga di sparatutto sci-fi nata su PS3, è al momento da considerarsi finita, visto che né Sony né Insomniac sembrano interessati a un sequel o a una remastered dei tre capitoli principali.

Non è da escludere, tuttavia, che più avanti la casa di sviluppo non decida davvero di rispolverare la saga su PS5, magari con un episodio nuovo di zecca.

Ricordiamo che a maggio Hermen Hulst ha reso noto che Sony ha più di 25 titoli in sviluppo per PlayStation 5, di cui la metà sono IP completamente nuove.

