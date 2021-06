PS5, quattro cambiamenti che non avevate notato nell’update

Sony ha pubblicato il changelog dell’ultimo update per PS5, rivelando quattro cambiamenti che non erano emersi al lancio di stamattina.

La patch è stata pubblicata nelle scorse ore in simultanea sia per PlayStation 5 che per il controller next-gen DualSense.

Il suo contenuto era stato però trincerato dietro un classico miglioramento delle prestazioni del software di sistema.

I fan avevano colto che aveva in realtà apportato dei correttivi ad un problema scoperto da poco sul controller, ma le modifiche non sarebbero finite qui.

Il changelog completo dell’aggiornamento 21.01-03.20.00.04 per PS5 ha infatti rivelato ben quattro cambiamenti che non erano emersi finora.

Come riporta WCCFTech, questi cambiamenti consistono in:

Aggiornato il software del controller wireless DualSense per migliorare la stabilità

per migliorare la stabilità Correrro un errore che limitava la funzionalità di alcune schermate quando il lettore dello schermo era attivo

di alcune schermate quando il lettore dello schermo era attivo Corretto un problema per cui i giochi che avevate nascosto su PS4 non erano nascosti su PS5

non erano nascosti su PS5 Reso più stabile il processo di copiare giochi dallo storage esteso USB allo storage della console nella libreria dei giochi

Non ci è dato sapere se sotto la definizione di “migliorare la stabilità” ci siano altri dettagli nascosti per quanto riguarda DualSense, ma è probabile che sia stato ritoccato, come ritengono i fan, l’indicatore della batteria.

Un’altra indicazione provenuta dalla community riguardava similmente la gestione dei giochi in libreria, specie per quanto riguarda la sua organizzazione.

Probabilmente, insomma, Sony sta continuando a non menzionare alcuni particolari tenuti sotto coperta ed è plauisibile che nei prossimi giorni arriveranno altre segnalazioni.

Un update che prepara nel migliore dei modi la console di nuova generazione in vista degli impegni della settimana.

Impegni che prevedono, tra l’altro, la prossima grande esclusiva PlayStation, ovvero Ratchet & Clank Rift Apart, di cui potete già leggere la nostra recensione.

Gioco per cui Insomniac Games e il platform owner hanno potuto celebrare l’aver raggiunto la linea del traguardo senza applicare il tanto discusso crunch.