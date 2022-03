Un amatissimo Zelda, gratis, anche su PC (ma non è ufficiale)

The Legend of Zelda Ocarina of Time è il primo capitolo in 3D della saga, lanciato su console Nintendo 64 nel lontano 1998 e poi tornato prima su GameCube e poi su 3DS.

Senza nulla togliere a grandi classici come Breath of The Wild, l’avventura tridimensionale di Link ha cambiato per sempre il genere di appartenenza

Ocarina of Time è infatti un gioco seminale, così importante che tempo fa un fan ha voluto omaggiarlo dando vita a una mod che lo rende next-gen.

Senza contare che uno speedrunner è riuscito a finire il gioco in cinque minuti, cosa questa che non ne intacca la bellezza. Ora, però, un port non ufficiale per PC di The Legend of Zelda è pronto per essere giocato, gratis.

Come riportato da DSO Gaming, il primo port non ufficiale per PC del classico gioco di Zelda, chiamato Open Ocarina, è ora disponibile per il download.

Come si legge nella sua descrizione, il port non è ancora perfetto, visto che vengono segnalati alcuni problemi piuttosto seri, sia audio che dal punto di vista grafico.

Tuttavia, i giocatori PC possono giocare e finire il gioco, dall’inizio alla fine: potete scaricare Open Ocarina da qui (i giocatori potranno usare Visual Studio 2019+ per creare una build eseguibile, oltre al fatto che è necessario possedere il gioco originale e creare una ROM per poterne utilizzare le risorse).

Siete degli appassionati del gioco e volete dare un’occhiata al suo aspetto mentre era ancora in versione beta sappiate che potete farlo, e sicuramente non ve ne pentirete.

Ma non solo: segreti continuano a emergere dopo tutto questo tempo grazie alla scoperta di una nuova area della quale nessuno sembra aver mai sentito parlare.