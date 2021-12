Un altro rinvio al 2022 riguarda l’MMO più discusso del momento

Al netto del fenomeno iniziale, New World ha dovuto fare i conti con crollo pindarico, dovuto in primis a una gestione decisamente insoddisfacente del tutto.

L’ambizioso ma fallace MMO fantasy di Amazon ha infatti dovuto temere glitch e bug di ogni tipo, incluso altrettanto fastidiosi problemi di bilanciamento in grado di infastidire giorno dopo giorno la community.

Amazon Game Studios stessa ha ammesso inizialmente di essere stati poco chiara e promettendo che per le prossime patch avrebbero dimostrato di aver imparato la lezione (se così possiamo dire).

Proprio oggi vi abbiamo anche riportato la notizia che il game director di New World ha reso noto che sono stati commessi diversi errori in fase di sviluppo.

Ora, come riportato da The Gamer, arriva un’altra doccia fredda per l’MMO di Amazon Game Studios: il team ha infatti deciso di ritardare sia l’aggiornamento mensile di dicembre di New World che il suo imminente evento stagionale Winter Convergence, senza che sia stata resa nota una nuova finestra di lancio.

L’update di questo mese avrebbe dovuto includere un’enorme revisione di molti dei meccanismi più criticati di New World, tra cui il crafting, il PVP, le tabelle dei bottini e altro ancora, così come l’introduzione di una nuova risorsa di fine gioco conosciuta come Gypsum.

La Winter Convergence è invece un particolare evento festivo a tema invernale che vedrà vere e proprie grotte di ghiaccio e villaggi innevati spuntare in tutta Aeternum.

Con sette nuove missioni per i giocatori di livello 25-60 in grado di ricompensarci con oggetti a tempo limitato, l’aggiunta avrebbe dovuto rappresentare il primo grande evento per New World, se non fosse che Amazon Game Studios lo ha ora rimandato senza tanti complimenti.

Nel brevissimo post sul forum e nel tweet, un community manager ha spiegato che «non rilasceremo questo aggiornamento oggi, ma rimanete sintonizzati per l’annuncio dell’aggiornamento mensile di dicembre», rinviando quindi il tutto al 2022.

Vero anche che con l’update 1.1.1 la comunicazione era migliorata notevolmente, dato che il team avea spiegato in maniera molto dettagliata le motivazioni dietro alle modifiche.

Del resto, gli appassionati si augurano che non capitino più scivoloni come quello nel quale sono stati regalati per errore ben 300mila pezzi d’oro.