New World, disponibile l’aggiornamento 1.1.1: ecco cosa cambia

Da oggi è disponibile l’aggiornamento 1.1.1 di New World, l’ambizioso MMO di Amazon che ha già riscontrato un notevole successo, accumulando una player base molto importante.

Gli sviluppatori di New World stanno lavorando duramente per migliorare costantemente il loro progetto, tenendo allo stesso tempo conto dei feedback degli utenti, che ultimamente avevano lasciato trasparire una certa insoddisfazione.

La patch che aveva preceduto l’update 1.1.1 aveva fatto infatti infuriare talmente tanto i giocatori da costringere Amazon a rispondere alle critiche e fare chiarezza: questa volta i cambiamenti sono stati illustrati pienamente, con l’augurio che l’ultimo aggiornamento sia accettato più volentieri dalla community.

Come riportato infatti da DualShockers, gli sviluppatori hanno pubblicato un changelog ufficiale sui forum del gioco, nel quale vengono descritti non solo i cambiamenti, ma anche le ragioni che hanno spinto gli autori a intervenire.

L’aggiornamento 1.1.1, tra i tanti cambiamenti apportati, ha diminuito il numero di motes droppati dai nemici elementali, che precedentemente era possibile ricevere in grande quantità a causa di un bug.

Viene inoltre spiegato di aver ridotto in linea generale le ricompense guadagnabili grazie ai nemici elementali: questo perché, nelle intenzioni originali, tali avversari erano intesi per poter essere una sfida per i giocatori, mentre oggi il loro livello di pericolosità è notevolmente diminuito.

Una dichiarazione che coincide dunque con quanto affermato nell’ultimo chiarimento, quando Amazon aveva affermato di voler dare una vera sfida ai giocatori di New World.

We will be holding downtime today at 11PM PT [2AM ET/8 AM CET] for approximately 3 hours.

Take a look at the schedule for each region below.https://t.co/xW3qmEgPLC

— New World (@playnewworld) December 1, 2021